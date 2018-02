Luis Reyes (ORA): Apoyamos adelanto de elecciones parlamentarias

ND / foto: @primerapagina / 21 feb 2018.- El presidente del partido Organización Renovadora Auténtica, Luis Reyes, secundó la propuesta hecha por el constituyente Diosdado Cabello, de adelantar elecciones parlamentarias para el 22 de abril, aun cuando estos comicios corresponden llevarse a cabo a finales del año 2020. “Nosotros apoyamos la propuesta del constituyentista Diosdado Cabello para adelantar las elecciones parlamentarias y que se hagan ahorita con las presidenciales, es el deber ser. Cuando tú eliges alcalde, también eliges a sus concejales, cuando eliges gobernadores también eliges a sus diputados regionales, entonces cuando se elige al presidente debe elegirse a sus diputados a la Asamblea Nacional, eso es una distorsión que tiene la constitución y la Asamblea Nacional Constituyente debe ir sobre ello”, dijo Reyes en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

El dirigente político afecto al Gobierno consideró –además- que el “desorden” de la oposición y –a su juicio- la falta de proyecto político, son otras razones para que se adelanten los comicios parlamentarios.

Lea más: Cabello propone adelantar las parlamentarias para el 22 de abril

En otro orden de ideas, Reyes también ofreció su opinión sobre la Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú y recomendó al presidente Maduro a no asistir pues, según, “su vida corre peligro”.

“El presidente Nicolás Maduro es quien preside el grupo de países no alineados, está en el Mercosur, en la Celac, es promotor de la Unasur y pretenden no dejarlo entrar a Perú, yo le aconsejaría al presidente que no vaya, porque los ataques son tan perversos que su vida corre peligro”, aconsejó.

Antes de concluir la entrevista reiteró que el partido ORA respalda la candidatura del presidente Maduro, “porque es el único que puede lograr la paz y sacarnos del atolladero que nos tiene la guerra económica”, concluyó.

Etiquetas: elecciones parlamentarias | Luis Reyes | ora