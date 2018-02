Luis Pedro España: Estamos en presencia de una verdadera catástrofe social

ND / 22 feb 2018.- El sociólogo Luis Pedro España explicó este jueves que la migración internacional de venezolanos es “parte del drama social” que se vive en la actualidad.

Durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos, señaló, a propósito de la Encovi 2017, que “el hecho de que siete millones de niños venezolanos van a la escuela, esa puede ser una cifra que suene bien, pero cuando te sicen que 40 % de esos siete millones no asiste con regularidad, pues entonces estamos frente a un problema mayúsculo”.

“Tenemos un aumento de la inasistencia y tenemos una disminución del rezago escolar (…), ya ni repiten, sencillamente se van. La familia no puede soportar el costo de oportunidad de un repitiente”, dijo.

Asimismo, España comentó que “los hogares están perdiendo patrimonio. La crisis de ingresos lo que está haciendo es que los medios durables se están perdiendo. Los medios durables son los corotos, dicho en venezolano, son corotos que no se pueden reponer (…), a veces hay que prescindir de ellos”.

También ha habido un “deterioro del empleo”. “El nivel de desempleo abierto está creciendo y además las condiciones del empleo, el aumento del empleo precario también”.

“Las condiciones laborales están empeorando, la gente está trabajando menos de lo que quisiera trabajar, tiene menos acceso a seguridad social”, expresó España.

“Catástrofe social”

De igual forma, España resaltó que “el cambio en un solo año es una cosa dramática”.

“Estamos en presencia de una verdadera catástrofe social y, por supuetso, todavía hay espacio para seguir empeorando”, manifestó.

Según señaló, “el que está indifirente es el Gobierno. La gente no está indiferente, la gente está padeciendo las pésimas políticas públicas. Quien está indiferente, quien no habla absolutamente de esto, quien no produce ni una sola política pública para resolver este problema es el Gobierno”.

“Esa indiferencia se demuestra de manera dramática en la Encovi de 2017 con la desaparición de las misiones sociales (…). El único programa social que quedó fueron las bolsas o las cajas Clap, que además son una verdadera catástrofe también”, afirmó.

Indicó que “solamente el 25 % de los hogares dice que la caja (…) les llega mensualmente (…). El 50 % dice que la caja no tiene ningún periodicidad (…). Lo más dramático (…) es que en el único lugar donde hay cierta periodicidad es Caracas (…). Donde menos se pasa necesidad (…) es donde más llega la caja”, lo cual “profundiza las desigualdades”.

Venezolanos en el exterior

Por otra parte, Rondón preguntó: “¿Cómo es la Venezuela de la próxima década?”.

“Todos los países que han padecido procesos migratorios intensos (…) después les resultó más difícil recuperar las sendas de crecimiento y lanzarse al desarrollo, pero no fue una fatalidad”, aseguró España.

Manifestó que “cuanto más rápido solucionemos esta situación, más probabilidad existe de que una parte importante de aquellos que se han ido pueda retornar al país”.

“La migración internacional es parte del drama social que se está viviendo y la única manera de revertirlo es cuando la situación del país cambie”, enfatizó el sociólogo.

En ese sentido, resaltó que “en el peor de los casos se pueden haber ido 1.200.000, lo cual es una desgracia increíble. Tenemos una expulsión mucho mayor que la de Siria con un conflicto armado, etc”.

vaya al foro

Etiquetas: César Miguel Rondón | Encovi 2017 | Luis Pedro España | venezolanos en el exterior