Liborio Guarulla: No vamos a participar si se insiste en convocar elecciones para marzo o abril

ND / nota de prensa / 6 feb 2018.- El ex gobernador del estado Amazonas, y dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, Liborio Guarulla, aseguró este martes que su movimiento no participará en las elecciones presidenciales si el Gobierno insiste en convocarlas para el primer trimestre del año.

“Lamentablemente nosotros no podremos participar en los comicios porque no estamos pidiendo algo especial, estamos exigiendo lo que es legal: unas elecciones transparentes. Sin contar que ello, acabaría con toda la posibilidad de mantener un diálogo en Venezuela”.

Aseguró, por otro lado, que adelantar las elecciones profundizará la crisis económica y social “ocasionada” por Nicolás Maduro. “Lo sabe la comunidad internacional. Además, solicitamos que se respeten los lapsos establecidos, nosotros no vemos viable que se hagan unas elecciones en el mes de marzo o abril, hay que hacerlas en los tiempos reglamentarios. Por otro lado, la renovación de las autoridades electorales que forma parte de estas conversaciones que se han estado dando y finalmente, el tema de la observación internacional que debe darse”.

Sobre la candidatura única de la oposición, Guarulla pidió que sea escogido por el método del consenso. “El pueblo venezolano, que ama la democracia y la libertad, quiere salir de esta situación pero en elecciones, que es la salida democrática, porque queremos que quien gane limpiamente guíe los rumbos de nuestro país con el apoyo de todos”.

Etiquetas: Guarulla | MPV | Presidenciales 2018