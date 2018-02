Ledezma, sobre el Petro: ¿Lavadero en acción?

ND / 22 feb 2018.- El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, criticó la criptomoneda que puso en marcha en Gobierno nacional y cuestionó que, según lo anunciado por el presidente Maduro, el Petro haya alcanzado 735 millones de dólares durante su preventa.

“¿Lavadero en acción? Maduro anuncio recaudación inexistente y dio a medios falsa noticia internacional, los medios deben verificar la información. Mágicamente Maduro cuenta con un capital sospechoso no proveniente de las transacciones de Petro por un total de 735.000.000 USD”, escribió Ledezma en Twitter.

El pasado 20 de febrero fue puesto en marcha el Petro oficialmente. Durante una alocución el Jefe de Estado dijo lo siguiente: “Son las 8:32 p.m . minutos del 20 de febrero y hemos logrado una intención de comprar en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes, 596 millones de euros, 735 millones de dólares”.

Según lo anunciado por el Gobierno, el Petro por 5 mil 342 millones de barriles de crudo. En cuanto a su precio, el mismo está sujeto al valor del barril venezolano.

Economistas de oposición como José Guerra, quien también es diputado, han criticado el Petro. “No tengo nada contra las criptomonedas, eso es una tendencia irreversible, es el capitalismo en su máxima expresión; pero lo que se está haciendo en Venezuela no es una criptomoneda por dos razones: la criptomoneda no la emite los gobiernos, es una emisión descentralizada, y en segundo lugar, no hay criptomoneda que tenga como respaldo un activo mineral. Para mí, la criptomoneda es una deuda pública”, manifestó Guerra en una entrevista.

Otros economistas como Vladimir Adrianza aseguran que “esa estrategia llevaría al Bolívar y al Petro a una homologación, que debería ayudar al fortalecimiento de la moneda para el combate a la inflación”.

