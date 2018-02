JP Guanipa: No debemos firmar acuerdo

ND / 6 feb 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, ratificó su opinión en relación a las negociaciones entre Gobierno y oposición, y es que el sector de la Unidad Democrática “no debe firmar ningún acuerdo que no asegure garantías”. “No debemos firmar ese acuerdo porque allí no hay ningún tipo de garantías para que podamos hacer un proceso electoral transparente, donde tengamos una fecha de elección donde se pueda cumplir un cronograma, eso no lo aceptan; donde tengamos políticos habilitados, eso no lo aceptan; entonces cómo firmamos un acuerdo en esas condiciones. Eso es imposible”, dijo Guanipa en el programa Palabras más, palabras menos, transmitido por RCR.

Resaltó que el Gobierno nacional está buscando hacer un proceso electoral “que signifique la legitimación de Maduro sin votos”.

“Lo que ellos quieren es un proceso electoral controlado por ellos, donde el pueblo vote, pero no elija, y de esa manera mantenerse en el poder y seguir haciendo daño al país”, acotó.

Sobre los posibles escenarios que vislumbra en el país de cara a las negociaciones en Dominicana, reiteró que “si firmamos (oposición) el acuerdo, el proceso electoral será máximo el 29 de abril, porque es la fecha que ha dicho la Constituyente ilegítima, cosa que viola el proceso de negociación (…) Ahora, si decidimos no firmar entonces hacen el proceso electoral para mediados o finales de marzo, esa es la única diferencia que yo percibo entre firmar y no firmar”.

“Ahora, yo me pregunto, de qué sirve lograr firmar y tener un proceso electoral en abril si no puedes con el cronograma electoral, lograr la transparencia que estás buscando para que la gente pueda elegir, no solo votar. Ahí está la situación. Para la delegación venezolana la presión es impresionante, no solo del lado del gobierno sino de un sector de la oposición; eso nos obliga a medir muy bien las cosas”, sostuvo el parlamentario.

Guanipa también habló en el programa sobre –en caso de ir a elecciones- la modalidad de escoger al candidato de la oposición: primarias versus consenso.

“soy de los que piensa que en medio de esta situación, lo importante, antes de decidir si vamos o no, y lograr un acuerdo de toda la Unidad Democrática, en el momento es elegir una persona que se dedique a luchar para lograr que este país salga de estas condiciones. Si en medio de todo este proceso se dan las condiciones, ese líder que se convierta en candidato presidencial Si pasa lo contrario, ese líder desarrollará una lucha de presión que permita, junto a la comunidad internacional, hacer que quienes están en el poder entren por el aro de la institucionalidad y estado de Derecho que han violado flagrantemente”, opinó.

En ese sentido, mencionó que han surgido discusiones en cuanto ir a primaria, consenso. “Yo creo que lo que hay es que definir esos mecanismos y escoger a esa persona, y a partir de allí seguir luchando mucho más organizados en favor de lograr ese cambio que el país está buscando”.

