Jorge Roig, sobre elecciones: Es absurdo pensar en participar

ND / 19 feb 2018.- El ex presidente de Fedecámaras y miembro del equipo asesor de la MUD en el diálogo con el Gobierno, Jorge Roig, considera que es “absurdo” que la oposición participe en los comicios presidenciales pautados para el 22 de abril. “Si tú no firmas un acuerdo en República Dominicana, precisamente con un discurso donde dices que las elecciones no son dignas para el pueblo venezolano, entonces sería un absurdo pensar en participar”, dijo en entrevista para Palabras más, palabras menos en RCR.

Lea más: Jorge Roig: Es sorprendente que algunas fuerzas políticas estén pensando en participar

Roig considera que el Consejo Nacional Electoral cruzó una línea “muy complicada” en cuanto a la legitimidad de elecciones, recordando el caso de las Regionales en el estado Bolívar.

“Antes se podía pensar que con acta en mano podías demostrar que podías ganar, pero con el caso de Andrés Velásquez en el estado Bolívar se demostró lo contrario, aun teniendo actas en mano, el CNE no lo dio ganador”, resaltó Roig.

Insistió en que a República Dominicana se fue a buscar garantías electorales y no se lograron. “Me parece entonces absurdo participar en unas elecciones donde no hay posibilidades de ganar”.

Sobre la tardanza de la MUD en definir si participan o no en elecciones, prefirió no criticarlos pues alega que la Mesa de la Unidad “sí es democrática no es monolítica, hay partidos diferentes, cada quien tiene su punto de vista y son discusiones de mucha fuerza”.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | Jorge Roig | MUD | participación