Jorge Roig: ¿Cómo es que ahora piensan participar?

ND / 10 feb 2018.- Así lo dijo vía Twitter el expresidente de Fedecámara y asesor de la MUD al diálogo en República Dominicana. Jorge Roig:

“A mí que me expliquen cómo es que si no se firmó un acuerdo porque “las condiciones no eran aceptables para el pueblo venezolano” , ahora se piense participar en unas elecciones imposibles de ganar por no ser libres ni competitivas”.

Hasta este momento la Mesa de la Unidad Democrática no se ha pronunciado ni tampoco los principales partidos: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. sin embargo, el debate está latente. SoyVenezuela y Andrés Velásquez han anunciado que la oposición no debe particpar mientras que el precandidato Claudio Fermín y el dirigente político Eduardo Fernández han propuesto que la MUD asista el evento del 22 de abril.

Fernández lo dijo así en en un artículo de opinión que publicó ayer: “Si nuestro liderazgo político cumpliera su obligación e hiciera bien su tarea, es decir, le presentara al país un candidato de consenso, con una plataforma de unidad nacional y con una organización eficiente para vigilar las mesas electorales, esa mayoría de venezolanos derrotaría electoralmente al Gobierno. No tengo la menor duda”.

vaya al foro

Etiquetas: Jorge Roig | Presidenciales 2018