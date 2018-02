Jorge Rodríguez: Oposición comete errores brutales por no reconocer al chavismo

ND / 11 feb 2018.- El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que la oposición “jamás” ha reconocido al chavismo. Por ello, a su juicio, ese sector ha incurrido en “errores brutales”.

Así lo dijo en el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen.

Proceso de diálogo

“¿Qué sentido tiene el diálogo hoy en día en Venezuela?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Creo que con el devenir de los años cuando se pregunte cuál fue la característica fundamental (…) de la actuación del presidente Nicolás Maduro en este período tan duro, en el que ha recibido tantos ataques desde adentro (…) y afuera, las ansias injerencistas del imperio más grosero que ahorita está en manos de la supremacía blanca (…), si pudiéramos utilizar dos palabras, una es la tenacidad con la que Maduro ha protegido al pueblo de Venezuela, la paz, la Constitución de Venezuela; y otro, el afán de diálogo. El presidente Maduro ha convocado en 400 ocasiones (…) públicamente a la oposición venezolana a un diálogo. Los convocó inmediatamente después de haber resultado electo. El señor Capriles no reconoció el resultado electoral y convocó a la violencia. Maduro llamó al diálogo para buscar la forma de conseguir la paz”, resaltó Rodríguez.

Asimismo, recordó que “en el 2014 cuando hablaban de ‘la salida’ y estrategias extraconstitucionales, antidemocráticas, violentas, que generaron la muerte de 43 venezolanos, Maduro llamó a una mesa de diálogo que en aquella oportunidad fue pateada por la oposición venezolana, por la derecha venezolana”.

“Luego, en el año 2016, te recuerdo que 2016 fue el año en que se emborracharon de poder los dirigentes de la derecha venezolana luego de que tuvieron la victoria de las elecciones parlamentarias. Eran los días en que decían que nos iban a sacar en seis meses, que hablaban de arrasar con el chavismo para siempre. Y ahí estaba Maduro resistiendo con tenacidad, con fuerza y convocando a un diálogo”, destacó también Rodríguez.

Adicionalmente, señaló: “Iniciamos un proceso de acercamiento con algunos de los dirigentes de la llamada MUD. Y ahora, la última etapa de este diálogo que Maduro bautizó como un diálogo para la convivencia y la paz de los venezolanos, vivió una etapa fundamental en República Dominicana”.

A su juicio, “fue un diálogo que se inició antes de la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro convocó a la oposición venezolana y sus emisarios fuimos a plantearle a la derecha venezolana que se incorporara a la lucha electoral por la ANC (…). Maduro les planteó una serie de elementos que les permitieran incorporarse. Fue imposible”.

“La oposición no se manda sola”

De igual forma, Rodríguez opinó que en la oposición hay un “afán permanente hacia salidas violentas, salidas extraconstitucionales”.

“La oposición no se manda sola. Siempre hay un mandato que viene de afuera, siempre hay una orden que viene de afuera, que hace muy difícil que ellos puedan pensar con cabeza propia y tomar decisiones”, expresó.

Puso como ejemplo “lo que ocurrió el pasado martes 6 de febrero en República Dominicana”.

Por otro lado, Rangel preguntó: “¿Qué crees tú que induce a que la dirigencia de la oposición haya sido permanentemente contraria al diálogo, sistemáticamente? ¿Qué trasfondo hay en eso?”.

“El no reconocer al chavismo como un fenómeno político, social, espiritual, de masas, de construcción de una propuesta de patria, un fenómeno de construcción de una propuesta nacional que ellos destrozaron (…). La derecha jamás ha reconocido al chavismo. Al no reconocernos, incurre en estos errores brutales en los que incurre, como pensar que en seis meses iban a tomar a tomar el poder por vías extraconstitucionales, por vías antidemocráticas; como decirnos brutos a cada rato (…). Esa gente que se cree muy inteligente termina cometiendo actos de una brutalidad infinita”, enfatizó Rodríguez.

“Freddy Guevara ya es historia”

Asimismo, comentó que los dirigentes opositores “se formaron para tomar el poder. Tienen una vocación de poder, donde desdeñan al resto de la población venezolana”.

“Pueden disfrazarse, sobre todo en tiempos de campaña electoral, pueden mentir, pero siempre terminan yendo a su núcleo”, destacó.

Por otra parte, recordó al diputado Freddy Guevara. A su juicio, el dirigente de Voluntad Popular “ya es historia. Freddy Guevara ya no existe en el panorama político venezolano”.

Sin embargo, indicó que lo que decía Guevara “son las mismas cosas que decía Carlos Ortega, por ponerte una simetría, en el año 2002. ‘El régimen cae hoy’, ‘para tu carro’, ‘cierra tu calle’. Solamente que en el año 2017 recurrieron a formas más refinadas y más brutales de crueldad, llegaron a algo que no había ocurrido en la historia de Venezuela, que es quemar gente viva por el color de la piel, por la apariencia chavista. Llegó a ser un riesgo cargar franelas rojas porque si recorrías el este de la ciudad con franelas rojas podías perder la vida”.

“No hay alternativa al diálogo”

Adicionalmente, Rodríguez se refirió a la carte del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien instó a la oposición venezolana a firmar el acuerdo de República Dominicana.

A su juicio, es una “carta muy contundente, llena de verdad, llena de ética, sobre una propuesta que él le hace a los partidos de la derecha”.

“Prefieren el cartel de Lima, el Gobierno de Colombia, el Gobierno de Donald Trump, el Gobierno de España, prefieren la alternativa al diálogo. ¿Cuál es? La injerencia, la violencia, la guerra entre hermanos”, aseveró.

Consideró que “aquí no se ha desatado una violencia atroz. No creas que no han aplicado las fórmulas que les han dado éxito (…) que han permitido que ocupen territorios en Afganistán, en Libia, en Irak, en Siria (…). No ha ocurrido porque el chavismo se ha mantenido de manera incólume, insistentemente convocando al diálogo y a la paz”.

“Por eso es que para nosotros no hay alternativa al diálogo”, enfatizó Rodríguez.

Preguntó: “¿Qué quisiera Almagro? ¿Qué quisiera Santos? Ver una situación de violencia desbordada (…) para actuar de manera violenta contra Venezuela por la vía de invasión militar o de la injerencia”.

“En algún momento la derecha internacional, la derecha venezolana van a tener que ser coherentes con lo piden y lo que dicen”, sentenció.

