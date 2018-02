Jorge Rodríguez: Luis Aquiles Moreno y Enrique Márquez me dijeron que firmarían el acuerdo

ND / 11 feb 2018.- El ministro Jorge Rodríguez, vocero del oficialismo al diálogo en República Dominicana, aseguró este domingo que la oposición fue la que propuso el 22 de abril para las presidenciales y que Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez le comunicaron que firmarían el acuerdo.

“Todo esto que te estoy contando es la pura verdad”, aseguró durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“Es un acuerdo donde todas las solicitudes que hizo la oposición venezolana en materia de garantías electorales fueron plasmadas en ese documento: la apertura del Registro Electoral en Venezuela y el extranjero; la presencia de una observación internacional amplia con presencia de la Secretaria General de las Naciones Unidas, invitar a todos los países que quisieran venir de buena fe (…). Estaban incluidas todas las auditorías correspondientes y estaba incluida la fecha”, apuntó.

Los encuentros

De acuerdo a Rodríguez, “el 25 de julio del año 2017 estuvimos a punto de firmar un acuerdo para que participaran en la Asamblea Nacional Constituyente y que se asumieran todos los puntos que ya se venían discutiendo: soberanía, repudio a las sanciones contra Venezuela, comisión de la verdad”.

Sin embargo, “una llamada telefónica interna de un dirigente político, yo no sabía, me enteré en ese momento, que hay dirigentes dentro de la MUD que tienen poder de veto (…). No pudimos firmar el acuerdo”.

Posteriormente, según Rodríguez, “nos reunimos en el Hotel Meliá Caracas el martes 1 de agosto y reiniciamos el proceso de discusión. Avanzamos muchísimo. Cuando estábamos por llegar a algún tipo de acuerdo antes de las elecciones de gobernadores, hubo una llamada telefónica, esta vez desde afuera, del señor Almagro, y señaló que no podía la oposición colocar en el acuerdo de diálogo el rechazo a las sanciones unilaterales contra Venezuela. Eso impidió que se desarrollara ese esfuerzo de diálogo”.

Diálogo en República Dominicana

Por otro lado, destacó que cuando se inició el proceso de diálogo en República Dominicana, había varios puntos sobre la mesa, que eran las “sanciones unilaterales contra Venezuela y respeto a la soberanía; panorama electoral, elecciones y garantías electorales; (…) comisión de la verdad y funcionamiento de la comisión de la verdad; una comisión económica y social que atendiera las circunstancias derivadas de la guerra económica y la situación económica; y una comisión de seguimiento de estos acuerdos”.

“En tiempos tan tempranos como el mes de noviembre del año pasado ya estábamos de acuerdo con esos seis puntos”, aseveró Rodríguez.

Además, detalló que “el 2 de diciembre el presidente Zapatero y el presidente Danilo Medina presentan una propuesta de papel de trabajo (…). Ya estaban contenidos los seis puntos (…). Nos fuimos con ese papel, lo discutimos y luego el día 12 de enero de 2018” se vuelve a presentar un documento con una estructura de papel de trabajo “casi idéntica desde el 2 de diciembre”.

“El 31 de enero nos reunimos nuevamente por tres días en República Dominicana y acordamos las partes firmar un acta de avance para los acuerdos (…). Solamente faltaba un punto que no se había dilucidado y ese punto era la fecha de las elecciones presidenciales”, apuntó el Ministro.

Según señaló, “esto está firmado y está en poder del Presidente de República Dominicana. El Presidente de República Dominicana tiene un documento similar a este firmado por Julio Borges como representante de la oposición y firmado por Jorge Rodríguez como represetante de Venezuela”.

Fecha de las presidenciales

Asimismo, comentó: “Nosotros dijomos el 31 de enero que no regresábamos a República Dominicana si no es a firmar el acuerdo”.

“Estuvimos discutiendo en Caracas. Varias reuniones se hicieron en el Hotel Meliá Caracas y en otras zonas de la ciudad, y siempre teníamos la dificultad de que no lográbamos una fecha que compartiéramos para las elecciones presidenciales que ya fueron convocadas por el CNE”, manifestó Rodríguez.

Según su versión, los dirigentes opositores “planteaban que las elecciones fueran el 10 de junio, nosotros planteábamos que las elecciones fueran el 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? Porque el presidente Maduro quería que las elecciones fueran lo más pronto posible para tratar de evitar las agresiones en materia de sanciones, bloqueo financiero”.

“La noche del 5 de febrero, después de haber acercado la fecha (…) de la opsociion viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar las elecciones. Se da una reunión entre Zapatero y el presidente Maduro (…), después hay una llamada del presidente Danilo Medina a Maduro y le ratifica el presidente Danilo Medina a Maduro que si acordamos el 22 de abril ya todos los puntos están completamente acordados”, explicó.

Luego, “converso telefónicamente con Luis Aquiles Moreno, de AD, y con Enrique Márquez, de UNT, y les digo ‘vamos a firmar’ (…). Luis Aquiles Moreno me dice ‘nosotros también’ y Márquez también, completamente de acuerdo”.

Sin embargo, de acuerdo a Rodríguez, “ocurre algo curioso”. “Ese mismo día martes 6 de febrero, Julio Borges sale de la sede de la Cancillería de República Dominicana, fue algo muy raro, muy curioso, cerca de las 4 p.m. Recuerda que entre 4 y 4:30 p.m. se estaba dando la reunión privada entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y ahí recibe una llamada Julio Borges, de Bogotá, y esa llamada señala que no pueden firmar el acuerdo”.

Agregó que “el presidente Medina y nosotros estuvimos esperando (…). Ellos llegaron pasadas las 7 p.m. (…) Julio Borges llegó en avanzado estado de embriaguez a esa reunión que era crucial, porque era la reunión para firmar el acuerdo de convivencia y paz”.

Borges “es un cobarde”

Por otro lado, Rodríguez calificó al diputado Julio Borges como un “cobarde”. “Si hay un político cobarde en Venezuela se llama Julio Borges. Yo diría que es el más cobarde de los políticos que actualmente existen en Venezuela”.

Lamentó que los dirigentes de la oposición le hayan dado “una patada a la mesa” de diálogo al decir que no iban a firmar el acuerdo. “Les habían dado la orden de que no firmaran”, expresó.

De igual forma, Rodríguez resaltó: “Consultamos telefónicamente al presidente Maduro y dice ‘nosotros sí vamos a firmar, somos hombres de palabra’. Y decidimos firmar el documento oficial”.

José Vicente Rangel preguntó: “¿Qué hará la oposición? El dilema es abstenerse o participar”.

“Tendrá que demostrar esta vez si realmente tiene la vocación democrática que dice tener. Están todas las garantías, todas, no hay una sola garantía electoral que no esté ahí. La fecha fue la que convenimos. Si deciden no participar es que están pensando en la alternativa al diálogo, a la paz, a la convivencia. Si no participan es que no creen en elecciones”, sentenció Rodríguez.

Etiquetas: diálogo | Jorge Rodríguez | oposición | Presidenciales 2018