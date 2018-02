Arreaza: Por tierra, aire o mar Venezuela llegará a Perú

Oleg Kostko / Foto: @CancilleriaVE / 16 feb 2018.- El ministro de relaciones exteriores, Jorge Arreaza, informó desde República Dominicana que, pese a la decisión tomada por el jefe de estado del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de retirarle la invitación al presidente Nicolás Maduro de igual forma asistirá.

“Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, por tierra, aire o mar Venezuela llegará a Perú para elevar su voz y llevar la verdad a la Cumbre de las Américas”, informó el canciller.

Alegó que Kuczynski, no tiene autoridad para prohibirle la asistencia a Maduro para un evento donde se reunirán los miembros de un organismo multilateral, “él no posee facultad legal para negarle el acceso a un país miembro de un organismo o Cumbre multilateral, si vamos directamente a la fuente del derecho no hay manera de impedir que Venezuela asista a la Cumbre de las Américas”, argumentó.

Gira por Latinoamérica

Arreaza quien se encuentra de gira por Latinoamérica, se reunió hoy con el canciller dominicano, Miguel Vargas, y le agradeció el acompañamiento de su país en el dialogo que mantuvieron durante meses en Santo Domingo representantes del Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática.

En la reunión con Vargas, dijo, también se conversó sobre el intercambio comercial y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Respecto al acuerdo fallido, afirmó que, pese a la negativa de la delegación opositora de firmar el mismo, Maduro “va a cumplir con cada una de las disposiciones de ese acuerdo, no solo en lo electoral sino en cada uno de temas que allí se acordaron”, aseguró.

Según el gobierno venezolano, el referido acuerdo ya estaba consensuado por la oposición. Sobre las elecciones, el canciller venezolano informó que próximamente se activarán las misiones de acompañamiento electoral, una de las cuales estaría encabezada por la República Dominicana y los países garantes del diálogo en Santo Domingo, y otra por la ONU.

Etiquetas: Jorge Arreaza | Pedro Pablo Kuczynski | Perú