Jesús Faría: El dólar a 10 no se utilizaba ni siquiera para los Clap

Ronald Romero / 5 feb 2018.- El constituyentista Jesús Faría aseguró este lunes que habrá una flexibilización de la política cambiaria en Venezuela. Así lo dijo en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Debe existir una dualidad cambiaria como transición a la tasa de cambio único. Una controlada, no como el Dipro que no se utilizaba; esa tasa no se utilizaba ni siquiera para los Clap, ya que la bolsa no se paga con esa costo porque no dá”.

El exministro dijo que el área económica tiene su dinámica y “está vinculada a lo político”. “El año pasado no había posibilidad de recuperarse porque (la oposición) quería incendiar el país. Yo no sé si este año se va a recuperar la economía pero va a ser mejor”.

“Hay un poder económico que promueve a DolarToday, hay muchos especuladores y hay una dictadura criminal contra el pueblo. Los controles siempre generan un mercado negro, pero lo de la página es para desestabilizar económicamente al país, tenemos la necesidad de derrotarlo”, apuntó.

Para finalizar, Faría agregó: “hay condiciones para recuperar la producción petrolera y no todo en la Faja Petrolífera del Orinoco. Buena parte de esa producción están en los yacimientos agotados, donde poca inversión puede mejorar de una manera muy importante la producción”.

Esta mañana, el extitular de de Comercio Exterior e Inversión Extranjera afirmó en el programa A Tiempo de Union Radio que “el Dicom va en la dirección correcta, aún sin saber cual es la tasa de cambio que quedó establecida en la primera subasta”.

