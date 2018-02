Iris Varela: La mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas

ND / 16 feb 2017.- La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, precisó que los venezolanos que están saliendo al exterior son aquellos que participaron en las llamadas “guarimbas” y por eso están sintiendo el rechazo de otros países. “Uno no desconoce que hay gente que se va. Pero la mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas, los que estaban aquí quemando gente, que por mí ojalá que no regresen más nunca. La mayoría de los que se han ido son esos (…) que creen que por allá -en otros países- pueden hacer lo mismo que hacían aquí, y por eso es que están sintiendo el rechazo de esos pueblos, no es el rechazo hacia el venezolano”, manifestó en el programa Zurda Konducta que transmite VTV

Varela precisó que “el venezolano bueno, el venezolano emprendedor, el venezolano que ama la patri aquí no se va. Así que el que se va o hace falta, por mí que se vayan todos esos bichos y que quedemos aquí los revolucionarios que somos los que vamos a construir este país (…) Sin esa plaga, nosotros vamos a ser mejores”, sostuvo.

“Luisa Ortega confesó que era una inepta”

Por otro lado, la ministra se refirió a las declaraciones de la exfiscal Luisa Ortega Díaz quien aseguró que el dirigente oficialista Diosdado Cabello la presionó para incriminar al opositor Leopoldo López como culpable en los asesinatos de Bassil Da Costa y Juan Montoya ocurridos en febrero de 2014.

“Hay personajes que algunos traidores suelen revivirlos. Por ejemplo, en estos días yo me estaba preguntando ‘esta oposición si es ingrata, tanto que hablaban de Leopoldo y nadie se acordaba de él’ hasta que sale la tránsfuga de la Luisa Marvelia

a decir ‘ay me presionaron’ y de paso diciendo que fue Diosdado”, puntualizó.

Para Varela “si eso fuera cierto, que no lo es, ella está confesando que era una inepta, un monigote”. Asimismo recordó que “ella siempre se ufanaba de la independencia del Poder Ciudadano, duró casi 14 años al frente de la Fiscalía”.

Más presos colombiano que venezolanos

En referencia al número de privados de libertad en el país, la titular del Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que 1.157 presos en Venezuela son extranjeros, y de ellos 957 son colombianos.

“Esta data es de la que ya están en juicio y sentenciados. Esta es una data del servicio penitenciario.Nosotros tenemos de todas las nacionalidades 1.157 privados de libertad. ¿Saben cuántos son de Colombia? La mayoría ya están penados, son 957 y puedo mostrarles nombre, apellido y condición jurídica”, detalló.

