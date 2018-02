ICS: 56,3 % de los venezolanos hoy votaría por Maduro

ND / foto: @VTVcanal8 / 8 feb 2018.- Ronald Sánchez, representante de la encuestadora International Consulting Services (ICS), aseveró este jueves que es “imposible” que la oposición logre una victoria en las elecciones presidenciales.

Así lo dijo en el programa Encendidos, transmitido por VTV, al mencionar el más reciente estudio de la encuestadora.

Detalló que la encuesta de ICS se realizó del 20 de enero al 4 de febrero a nivel nacional directamente en los hogares de los venezolanos y tiene una muestra de 2.500 entrevistas.

“Es un estudio que no se hizo sólo en las capitales de los estados. Se hizo en el 75 % de los municipios a nivel nacional. Esto quiere decir que los resultados de este estudio se acercan muy cercanamente a la realidad nacional, a la fotografía del momento en el país”, explicó Sánchez.

Los problemas que afectan a los venezolanos

Por otra parte, comentó que “en Venezuela ya estamos en una carrera electoral, declaradamente estamos ya en un proceso electoral”. Por eso, dijo, “quisimos preguntarles a los venezolanos en primera instancia: en su opinión, ¿cuál es el principal problema que afecta al país?”.

“Hay que decir una realidad: el Gobierno en la dinámica cotidiana del día a día no ha logrado controlar las dinámicas económicas de la inflación, de la especulación, al punto que la mayoría de los venezolanos, el 39,7 %, considera que el desabastecimiento es el principal problema que afecta hoy la dinámica social en el país, seguido de la inflación con un 24,4 %. Esto quiere decir que las variables económicas en su conjunto siguen siendo la principal preocupación de los venezolanos”, expresó.

Sin embargo, comentó: “Encontramos que la penetración y alcance de los Clap, que llegan a más de 20 millones de venezolanos, y la incidencia progresiva del Carnet de la Patria y las bonificaciones en sus distintos niveles, ha logrado paliar en alguna medida parte de la crisis económica en algunos sectores del país”.

Aceptación del diálogo

Por otro lado, la encuesta de ICS preguntó: “¿Cuán importante es para usted que lleguen a acuerdos concretos mediante el diálogo político entre los distintos sectores”.

“Encontramos que 81,3 % de los venezolanos, que es la amplia mayoría, está de acuerdo en que se llegue a acuerdos concretos. ¿Pero cuáles son los principales elementos? Los venezolanos, independientemente de la postura política, están cansados de tanta diatriba, de tanta peleadera. ¿Qué es lo que piden? Que las partes políticas se pongan de acuerdo”, afirmó.

Según detalló, “los venezolanos quieren que exista una observación internacional bien amplia, que sea diversa, que den garantías de que los resultados que se arrojen en las elecciones sean validados por todos los sectores. En segundo plano, que exista un pacto de convivencia que implique que no exista injerencia ni del Gobierno colombiano, ni del Gobierno español ni de ningún gobierno extranjero sobre las dinámicas políticas en el país. Y un tercer elemento muy importante, el pacto antiinflacionario, un pacto que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Esos son elementos fundamentales”.

“Otro factor importante a destacar es que si no se llega a un acuerdo entre las partes se abre la oportunidad de rememorar un escenario que esperamos todos los venezolanos que no vuelva a ocurrir, que es entrar en el abismo de la violencia. Si no existe la firma del diálogo entre las partes, existe la posibilidad real de que vuelvan a aparecer las guarimbas”, señaló también el representante de ICS.

Asimismo, resaltó que “la opinión pública, independientemente de los sectores, ¿qué es lo que considera? Considera que debe haber independencia de los sectores políticos nacionales de la influencia exterior, y tiene que haber coherencia en el discurso y en la acción. No se puede decir que no se está dialogando cuando es público y comunicacionalmente notorio que hay una mesa de diálogo”.

Adelanto de las presidenciales

Adicionalmente, la encuesta de ICS preguntó: “¿Qué tan de acuerdo está usted con el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018?”.

“El 68,1 % de la muestra dictaminó que está de acuerdo en ir a las elecciones adelantadas. ¿Y por qué? Porque los venezolanos quieren dirimir sus diferencias a través de los votos, y los venezolanos saben que este año hay elecciones presidenciales y que extrañamente en la medida en que se va acercando la fecha para las elecciones, el ambiente social se va enrareciendo. Y que lo digan los usuarios del Metro de Caracas, que lo digan los usuarios de los servicios públicos. En la medida en que se van acercando las elecciones comienzan a aparecer distintas situaciones tendientes a perjudicar al Gobierno como tal”, manifestó.

Además, “el 27,9 % del estudio indica que no quiere ir a elecciones. Esto se debe a una razón. Ese 27,9 % representa el electorado duro de la oposición que en este ambiente electoral, recordemos que vienen de tres derrotas sucesivas, constituyente, gobernaciones y alcaldías, saben de antemano que existen pocas posibilidades de una victoria electoral frente al chavismo y sus aliados”.

“Es imposible” que gane la oposición, según ICS

Por otro lado, Sánchez indicó que “si las elecciones se realizasen el día de hoy y si se van a realizar, tal como lo anunció el CNE, en este primer cuatrimestre del año 2018, técnicamente es imposible que la oposición venezolana gane electoralmente los venideros comicios. Los lapsos, el tiempo no da y esa es la realidad”.

“El 56,3 % de los venezolanos hoy votaría por el candidato del chavismo, por el candidato del oficialismo”, aseveró. Insistió también en que “en este momento es un éxito garantizado para las fuerzas revolucionarias o chavistas”.

Asimismo, enfatizó que “aun en el caso de que el candidato opositor fuese Lorenzo Mendoza, las fuerzas del chavismo serían ganadoras en estos comicios electorales por varias cosas. Primero, la oposición se presenta electoralmente con plomo en el ala, viene de sucesivas derrotas electorales y eso es muy importante a la hora de presentarse a unos comicios presidenciales. Lo segundo, la oposición victimizó al presidente Maduro, abrió espacios para la recuperación de Maduro como dirigente del chavismo (…). Es un hecho que Maduro va a ser reelecto”.

Preferencias en la oposición

Por otra parte, Sánchez resaltó que Acción Democrática es el partido opositor que aparece mejor posicionado. “Vemos que hay dos candidatos adecos por esencia, que son Henry Ramos Allup con un 30,0 % y Claudio Fermín con un 22,7 %. ¿Pero qué es lo que les pasa a los adecos en particular? Que están divididos”.

Adicionalmente, comentó que “si existe el chavismo light, que es una realidad, existe el chavismo light, ha nacido también el opositor light, que en el marco del Carnet de la Patria, cuando se le pregunta por los beneficios de esa política, ha dicho un 5 % que estaría dispuesto a votar por el candidato del chavismo siempre y cuando se mantengan los beneficios que se le están dando a través de ese instrumento”.

“El chavismo está sumando y la oposición dentro de sus dinámicas internas de solamente pelear, que la gente lo dice, la gente está obstinada de tanta peleadera, lo que hace es disgregar su propio voto”, apuntó el representante de ICS.

Concluyó afirmando: “El 80,8 % de la opinión pública, de los electores en el país, tiene la intención de presentarse en las elecciones, quiere ir a votar”.

Etiquetas: diálogo | elecciones presidenciales | Encendidos | ICS | International Consulting Services | Ronald Sánchez