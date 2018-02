Henri Falcón formalizó su candidatura ante el CNE

ND / 27 feb 2018.- El dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, acudió la tarde de este martes al Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del 22 de abril

Luego de formalizar su inscripción ante el poder electoral, Henri Falcón declaró ante los medios de comunicación que se encontraban en la sede del CNE. Durante su intervención la cual, fue trasmitida por el canal del estado, calificó constantemente al presidente de la República, Nicolás Maduro, como “el candidato del hambre”.

”Hace horas aquí estuvo Maduro y en su asistencia se le olvidó al candidato del hambre la inflación que sufre Venezuela, la peor del mundo y que ha pulverizado el salario de todos los venezolanos”, expresó Falcón.

El candidato presidencial se refirió también que Maduro se ha olvidado de la crisis que aqueja al sector transporte, a PDVSA, a la inseguridad, al incremento de la pobreza en el país y a la corrupción.

“Se le olvidó hablar de la inseguridad (…) también de la corrupción más despreciable del planeta con millonarios de la noche a la mañana sin que se persiga o se castigue a los responsables”, denunció el dirigente.

Aseguró ser la voz de todos los venezolanos que se sienten desanimados ante el recrudecimiento de la crisis en el país, al igual que de aquellos que han tenido que salir del país en busca de una mejor vida.

“Venimos a hablar en nombre de millones de venezolanos que han dejado al país llenos de tristeza al abandonar a sus padres, hijos amigos y familias a buscar en otras latitudes lo que no les ofrece su patria”, destacó. Argumentó que pese a las trabas se pueden ganar las elecciones, “los pueblos no se entregan no se rinde, batallan y sufren pero se levantan”.

Asimismo, se refirió a los presos políticos en Venezuela y dijo que de ganar las elecciones va a “corregir el error de los presos políticos en Venezuela, para dejar atrás la retaliación y el acorralamiento al otro por pensar distinto”, prometió.

Condiciones electorales

Falcón admitió que las condiciones en las que se realizará la elección presidencial no son justas, en este sentido indicó que ha conversado con las autoridades del CNE en aras de exigir mejoras en las mismas.

“Conversamos con la presidenta del CNE y las rectoras y hemos hecho allí un conjunto de solicitudes porque entendemos que el equilibro del CNE y la igualdad de oportunidades a los candidatos, los partidos y electores es fundamental para rescatar la confianza en este ente electoral”, reconoció.

Entre esas exigencias que Falcón indicó haberle hecho al CNE, se encontraría la revisión del cronograma electoral, la observación por parte de diferentes organismos internacionales como la Unasur, la ONU, EL Mercosur y otras instancias internacionales, así como también que se permita a la delegación de la ONU seguir de cerca las auditorías al sistema automatizado.

“Hablo de una observación internacional completa imparcial y especializada de la ONU que pueda recoger los detalles para efectos del pronunciamiento desde el principio del proceso hasta el final, (…) no de veedores que están dos días antes y dos días después se van”, aclaró.

También anunció que entre las exigencias que le realizó a la directiva del poder electoral, se encuentra la reincorporación a su centro electoral habitual a los electores que fueron migrados arbitrariamente, la eliminación de los “puntos rojos”, la prohibición de las cadenas presidenciales con fines electorales

Otra de las solicitudes que realizó Falcón fueron garantías en un equilibrio informativo entre el candidato a la reelección, Nicolás Maduro y el resto de los aspirantes a la presidencial, ” que exista un equilibro entre el gobierno y la oposición en el sistema de medios públicos y privados”.

Aseguró estar en contra de la violencia al igual que de la abstención, “la abstención no nos ha dejado nada bueno, dejó alcaldías y gobernaciones para el gobierno, y la violencia dejó muertos, heridos y destrozos”, argumentó.

También hizo un llamado a la colectividad a descreer en quienes auguran en una intervención militar en Venezuela. “Los que piensan que vienen una intervención militar en Venezuela, que ilusos son”, declaró.

Llamo a todos a unirse en una consigna que es “salvar a Venezuela”. Falcón dio a conocer que para mañana dará una rueda de prensa donde adelantará más detalles sobre su campaña.

