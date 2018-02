Votar en abril es botar el voto

La prensa trae hoy una noticia inexplicable: En la MUD se discute hoy si ir a votar en abril o no ir a votar en abril.

A la luz de todo lo que hemos visto en la República Dominicana – donde, al final, la MUD se negó a firmar un documento absurdo el cual, de firmarse, consagraba la entrega total de la MUD al narco-régimen – esta noticia luce grotesca. Si en la República Dominicana se rechazó el llamado a elecciones en abril por ser ilegal, por ser ventajista y por ser abusivo, ¿cómo es que la misma organización está discutiendo ahora sobre una posible participación electoral en las mismas condiciones inaceptables de hace apenas unos días?

MUD: Como decía aquella canción de los años 70 “esas son las cosas que me alejan de ti”. ¿Como es posible que el mismo grupo que dijo una cosa en R.D. esté considerando, a los pocos días, hacer otra como ir a votar en elecciones ilegalmente convocadas, en condiciones totalmente sesgadas a favor del narco-régimen, después que ese narco-régimen ha inhabilitado partidos políticos de manera arbitraria? A fin de ayudar a la oposición venezolana países como USA, Colombia, México, Chile, han declarado que no aceptarán las elecciones de abril como valederas. Y ahora resulta que la misma oposición de la MUD está pensando en hacerlo.

Quienes nos critican por hacer notar estas inexplicables acciones de la MUD lo hacen tildándonos de “talibanes” del teclado, de saboteadores de la Unidad, etc.

¿De qué hablan?

¿Es que acaso no es absurdo lo que estamos viendo?

¿Es que no hay una inmensa fractura entre Ledezma, María Corina, Leopoldo, Arria, Aristeguieta Gramcko o Capriles, quienes rechazan votar en estas condiciones y Falcón, Rosales, Fermín o Enrique Ochoa Antich, algunos de quienes hasta pretenden ser candidatos, para nombrar con nombre y apellido algunos de los principales representantes de cada posición? ¿Es que la sociedad Civil no les está diciendo a diario que una participación electoral en abril es una entrega ignominiosa, es un boto, no un voto?

El rechazo al narco-régimen ya es unánime. El rechazo a sus mentiras y abusos es avasallante. Pero el grupo de manipuladores políticos que desea algunas migajas de poder está totalmente sordo ante el clamor popular. ¿Es que acaso el mundo no se está poniendo al lado de quienes rechazamos la negociación y el arreglo con la pandilla de bandidos que se ha adueñado del país? Parece mentira que desde el exterior se oigan más voces pidiendo democracia y libertad para Venezuela que desde algunos de los oscuros rincones de la MUD.

¿Unidad con Falcón? ¿Con Rosales? ¿Con Timoteo? ¿Con Fermín, quien ya anda por allí hablando de “su programa de gobierno”? Esa sería una unidad ilusoria y perversa, una unidad que nos hunde en el pantano.

Hay que rebelarse. Hay que unirse al clamor del mundo exterior que pide la salida del narco-régimen. Se requiere la formación de un Gran Frente de la Sociedad Civil en contra del narco-régimen, el cual contemple acciones constitucionales como la protesta cívica y la huelga, inclusive la huelga general indefinida. La existencia de un tribunal Supremo de Justicia en el exilio y de una Asamblea Nacional legítima puede ser aprovechada para impulsar este Gran Frente. No esperemos más para convocarlo, ya que contaría con todo el apoyo de la región, de USA y Canadá y de la Unión Europea.

¿Hasta cuándo seguirá representando al país ese gelatinoso liderazgo político que desea un arreglo con el narco-madurismo?

vaya al foro

Etiquetas: Gustavo Coronel