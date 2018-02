Guaidó denunció el “colapso de las instituciones públicas”

Jennifer Suárez / 27 feb 2018.- El diputado Juan Guaidó denunció este martes durante la sesión de la Asamblea Nacional, la crisis y el colapso que, a su juicio, viven las instituciones del país.

“Una y otra vez hemos denunciado los problemas del país, pero el presidente Nicolás Maduro se niega a abrir una puerta pacífica para solucionar cada uno de ellos”, expresó el parlamentario.

Del mismo modo, indicó que, luego de la convocatoria de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril, Maduro “le dejó a entender al mundo que tienen secuestrados todos los poderes públicos”.

En este sentido, hizo un llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que aseguró que “no es lo mismo que no se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, y otra muy distinta a que no se quiera reconocer el único poder donde el pueblo dedica, como lo es la Asamblea Nacional”.

En referencia a las elecciones presidenciales, señaló que “exigimos condiciones porque queremos vivir libremente”. “¿Cuál es el problema con la inhabilitación de que algunos partidos no pueden participar en las elecciones? Los países del mundo no los van a reconocer porque no cumplen con las garantías limpias y justas”.

Guaidó destacó que con el Frente Amplio “se recuperará la unidad, la esperanza, la lucha (…) nosotros seguiremos exigiendo nuestras garantías, a pesar de que estamos conscientes de que esto solo se logra en democracia”.

