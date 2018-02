Gil Yepes: No hay condiciones para ir a votar

Ronald Romero / 7 feb 2018.- El presidente de la asociación civil Centro Democracia, José Antonio Gil Yepes, aseguró este miércoles que no pueden “haber elecciones libres” en el país si “4 millones de venezolanos se encuentran en el exterior.

“Tienen dos años sin actualizar el Registro Electoral. Tienen los dos candidatos de oposición inhabilitados, son condiciones que no se están dando”, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El doctor en Sociología y director de Datanálisis sugirio colocar en el debate si ir o no a las próximas elecciones presidenciales. “Si no hay candidato de la oposición es preferible que no firmen nada y siga Maduro. El actual presidente no tiene gran apoyo popular, tiene como el 35% de intención al sufragio”.

Para finalizar, José Antonio Gil Yepes pidió “abandonar el mensaje de odio y de la polarización, porque allí se sabe manejar los chavistas, no la oposición. Siempre se Gobierna con mayor nivel de autoritarismo. El nuevo Gobierno tiene que convertirse en uno para todos”.

El pasado 5 de febrero de 2018, el Consejo Nacional Electoral informó que se encuentra definiendo el cronograma para las elecciones presidenciales pautadas para el primer cuatrimestre del año.

La rectora Tania D’ Amelio aseguró que una vez fijada la fecha para la celebración de los comicios electorales se dará a conocer a los venezolanos.

Etiquetas: 2018 | elecciones | presidenciales