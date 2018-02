El 22 de abril no voy a votar, dice García Arocha

ND / 25 feb 2018.- La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, insistió en que los venezolanos tienen derecho “a elegir, no sólo a votar”.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

De igual forma, hizo referencia al comunicado de Fedecámaras y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) con relación a las elecciones presidenciales, donde coinciden con la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

“La CEV ha expresado su posición muy clara frente a la situación-pais y frente a la convocatoria adelantada de elecciones por una Asamblea Nacional Constituyente”, resaltó García Arocha.

En el comunicado, quisieron “expresarle, orientarle al país que están convocando a unas elecciones adelantadas por una institucionalidad que no es constitucional. La ANC no es constitucional”.

“Por otra parte, hacemos una propuesta, una gran coalición en donde formen parte, por supuesto, los actores políticos y los actores sociales”, destacó la Rectora de la UCV.

“Tenemos derecho a elegir, no sólo a votar”

Asimismo, García Arocha comentó que “no es solamente decir ‘no vamos a participar’. Los venezolanos tenemos derecho a elegir, no solamente a votar, a elegir en condiciones transparentes, de igualdad, de equidad, con los observadores correspondientes, en el momento que corresponda”.

“¿Cómo un presidente va a ir a unas elecciones ahorita el 22 y se va a juramentar el año siguiente, el 10 de enero de 2019? ¿Por qué las elecciones son siempre el último cuatrimestre del año? Por la juramentación que está plasmada en la Constitución que es el año siguiente”, explicó.

Insistió: “No es que nosotros no creemos en el voto, no. Somos demócratas. Creemos en el voto, consideramos que el voto es un mecanismo para ratificar o para cambiar”.

“Las condiciones no nos permiten participar”

Por otra parte, Carlos Croes indicó: “Parece que van a cambiar hasta la elección de la Asamblea Nacional”.

“Eso es el colmo ya, eso es un atropello al pueblo venezolano. El pueblo venezolano eligió una Asamblea y tiene que durar el período que tiene que durar (…). Además de haberle quitado sus derechos constitucionales, su accionar constitucional, entonces está eliminándola”, expresó García Arocha.

Además, en su opinión, “no podemos tener una inconstitucional ANC que tome decisiones y fija la fecha de las elecciones”.

La Rectora de la UCV enfatizó: “No se trata de quién gane, se trata de que Venezuela pierde”.

“Yo sí creo que la mayoría de los venezolanos queremos votar, queremos elegir más que votar, pero las condiciones que está cambiando esa ANC, por indicaciones posiblemente del Ejecutivo, no me permite a mí participar, porque no me permiten realmente elegir y cambiar el destino político del país (…). En estas condiciones es muy difícil participar, porque no están dadas las garantías constitucionales”, sentenció García Arocha.

