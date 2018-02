García Arocha: Un 10 % o más de los profesores ha renunciado

ND / 25 feb 2018.- La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, aseveró que “hay un éxodo importante de profesores y de estudiantes” en todo el país.

Durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, Carlos Croes preguntó: “¿Qué está pasando?” con los estudiantes y profesores que se han ido de las universidades.

“Realmente hay que conversar de la diáspora. Es una palabra dura, una palabra que a mucha gente no le gusta. Sin duda alguna hay un éxodo importante de profesores y de estudiantes”, destacó García Arocha.

Adicionalmente, señaló que, “por ejemplo, el estudiante antes decidía su destino cuando terminaba sus estudios, ahora no. Ahora a mitad de carrera, inclusive antes de empezar. Es seleccionado en una carrera y se va, emigra, está a mitad de carrera y emigra”.

“Y el profesor también. El profesor, después de jubilado, después de cumplir sus 25 años de servicio se quedaba unos años más siempre en la universidad y ahora no. Además, profesores que están en el intemedio, profesores asistentes o agregados, jóvenes de treinta y tantos años, cuarenta años, se van, renuncian”, explicó García Arocha.

“Un 10 % o más ha renunciado”

Asimismo, la Rectora de la UCV comentó: “He firmado todos los días aceptación de renuncia de personal profesional. No solamente el profesor es el que se va, el estudiante, sinos los profesionales que son importantísimos como todos los que forman parte de la universidad. Se van”.

“¿Pero por qué se van? Se van de la universidad por el salario, un salario que no les permite vivir. Los jóvenes se van porque no tienen oportunidades, porque ellos te lo dicen, porque no tienen seguridad, porque no tienen crecimiento personal. Se van al exterior y se van a otras fronteras, y en otras fronteras algunos fracasan, pero la gran mayoría se destaca”, afirmó García Arocha.

Por otro lado, Croes preguntó: “¿Tiene idea de cuántos profesores y estudiantes se han ido de las universidades?”.

“Como un 10 % o más ha renunciado a nuestra casa de estudios. Es alarmante la cifra que da la universidad del Zulia, que habla de más de 15.000 estudiantes que han abandonado las aulas. Es también muy lamentable el éxodo que hemos visto en la Simón Bolívar. Yo creo que eso es en todo el país”, manifestó.

En su opinión, “en vez de ir mejorando hemos ido para atrás. Señores del Gobierno, ustedes tienen que oír al pueblo venezolano”.

Etiquetas: Cecilia García Arocha | Diálogo con | venezolanos en el exterior