FPV: No avalaremos convocatoria a elecciones extemporáneas

ND / foto: @Telocuentonews / 23 feb 2018.- El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, dejó en claro este viernes la postura de esta ONG en cuanto a la convocatoria de elecciones presidenciales hecha por la Asamblea Nacional Constituyente y la cual se llevará a cabo este próximo 22 de abril. “El Foro Penal Venezolano no puede avalar una convocatoria que no solo es extemporánea, contraria a las regulaciones y normas vigentes, sino que además constituyen una evidente usurpación de funciones”, dijo Himiob en rueda de prensa.

El abogado aclara que la Asamblea Nacional Constituyente, “incluso si hubiese sido válidamente constituida y convocada, no tiene potestades constitucionales y legales para invertir en la vida política de la nación. En ninguna parte de la constitución dice que esta instancia puede hacer llamados a convocatorias de tipo electoral”.

En ese sentido dijo que el Foro Penal se mantendrá vigilante a cualquier intento de violación al derecho a elegir que, explicó Himiob, es catalogado como un derecho humano y por ende su postura.

“El derecho a elegir nuestro destino, a participar democráticamente en la determinación en la determinación de quien va a integrar el gobierno en cualquiera de sus niveles, es también un derecho humano, es nuestro sagrado derecho humano el poder participar en elecciones libres y justas (…) No nos corresponde marcar pautas políticas, eso le corresponde a los liderazgos políticos, pero si nos corresponde velar por el respeto a los derechos humanos y elegir es un derecho humano”, precisó Himiob.

Indicó además que esta vigilancia por parte del FPV no será justamente el día en que se realice este evento electoral sino previo a su ejecución.

“El Foro Penal está asumiendo el registro de esta situación y estará pendiente de que no se vulnere el derecho de los venezolanos y en caso contrario lo llevará a conocimiento de instancias nacionales e internacionales que corresponda, de este nuevo eslabón de una larguísima cadena de violaciones contra nuestros derechos”, recalcó.

