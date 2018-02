Fernando del Rincón con Vladimir Villegas: La salida de CNN de Venezuela nos afecta a todos

Ronald Romero / 26 feb. 2018.- El periodista Fernando del Rincón aseguró este lunes que “la censura” de CNN en Español en Venezuela “afecta a todo el mundo” porque le quita el derecho a los venezolanos a estar informados.

“Hasta ahora no me han limitado ningún tema en CNN, pero si hay filtros para verificar una información, allí se piensa en no ser los primeros sino estar correctos. Nunca me han frenado un invitado, hay temas que son más complicados que otros, pero siempre hay que verificar a la fuente. La censura en Venezuela de CNN nos afecta a todos, eso muestra que cualquier cosa que piense contra un Gobierno debe ser censurado, así de fácil le quitan un derecho a los venezolanos”, señaló en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

Por otro lado, el Comunicador Social indicó que conoce “varios periodistas que uno de sus mayores logros es que el entrevistado se levante y se vaya, me parece una postura muy facilidta. El arte de hacer una buena entrevista es preguntar lo que quieras sin que se te vaya el invitado, es decir, todas las preguntas que le hayas hecho, la persona se sienta respetada. Hacer enojar a alguien es muy fácil”, señaló en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

“El político llega al estadio sintiéndose intocable, no lo es, son empleados del pueblo. Yo tengo que rendirle cuentas a mi jefa, si me llama, y si me regaña tengo que asumir el error. Hoy por hoy, las criticas me resbalan, pero las que tienen que ver con mi credibilidad ahí sí salgo y respondo”, apuntó.

Fernando del Rincón manifestó que a querido entrevistar a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello porque “siempre pedimos las dos partes de una realidad, pero ellos se aíslan o se callan, a mi me interesa es la veracidad, porque no existe la parcialidad”.

“Me han acusado de haber pertenecido en agencias de inteligencia, de ser experto de reclutamiento de fuentes, ojalá fuera esas cosas que han dicho, sería maravilloso ser parte de la CIA, es absurdo y ridículo. Yo solo hago mi trabajo como periodista. Yo estudié y estoy donde estoy porque tengo una preparación”., dijo del Rincón.

Para finalizar, agregó que “Ernesto Villegas hacia un buen papel en términos comunicacional” mientras era Ministro de Comunicación. “En esa época estábamos al aire, hoy no puedo decir algo porque nadie nos habla (del Gobierno de Maduro). Yo sé que algún día entrevistaré a Maduro, yo sé que nos está extrañando”.

Etiquetas: CNN | Fernando del Rincón