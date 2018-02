Felipe Mujica: Si construyes una mayoría ganas, como ganó Chávez en 1998

ND / 27 feb 2018.- El presidente del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, defendió este martes la candidatura de Henri Falcón y reiteró que “no tiene sentido” dejar de participar si no existen condiciones electorales.

“Eso es precisamente lo que quiere el Gobierno”, dijo en Vladimir a la 1 por Globovisión.

“Participamos porque nos planteamos las cosas de la siguiente manera: ¿Qué hago yo con no participar? Yo le he dicho a amigos que defienden la tesis de no participar, ¿y qué me vas a decir tú al día siguiente? Al día siguiente ganó Maduro y cuando vayas a ver, la diferencia de votos tendrá seguramente que ver con que un determinado número de venezolanos que pudieron haber votado, en este caso por Henri Falcón, deciden abstenerse. ¿De quién es la responsabilidad? La no participación, hasta ahora, no tiene ningún destino. Tú hablas con cada uno de ellos y, como de costumbre, cada uno de ellos te propone un plan distinto. Los que no van a participar lo hacen porque, esencialmente, no están de acuerdo con las condiciones electorales”.

Y siguió, esta vez refiriéndose a las elecciones de 1998 y la decisión de Chávez de si participar o no. “La lucha por las condiciones ha sido de toda la vida. Un ejemplo típico, que tú lo conoces tanto como yo: en el año 1998 eran candidato Hugo Chávez. Recuerda que había una elección conjunta, se elegía al presidente, al Congreso y se elegían también los gobernadores. El CNE de aquella época decidió, un mes antes, separar las elecciones. ¿Con qué propósito? Debilitar la candidatura de Chávez. Se hicieron las elecciones y Chávez ganó 6 gobernaciones y la “cuarta república” ganó abrumadoramente en el Congreso. Se discutió en el seno de los que respaldábamos a Chávez si se iba o no se iba a las presidenciales. Luis Miquilena, el MAS y otros insistimos en que había que ir en esas condiciones, que eran terribles. ¿Cuál fue el resultado? Ganó Chávez. ¿Por qué gana Chávez? Porque tenía mayoría y esa mayoría se pudo expresar. En este momento el tema de las condiciones es igualito… No tiene sentido que la lucha por las condiciones te lleve a renunciar”.

Mujica también también dos casos más para defender su tesis:

* Reafirmazo de 2004: “Un invento de aquella época. Eso fue toda una lucha a lo interno de la oposición… y se ganó en la peor de las condiciones. Fue la primera derrota electoral del chavismo”.

* Parlamentarias 2005: “Se dijo, no podemos ir en esas condiciones. Y dijeron, los que propusieron la abstención, de que había que dejar participar porque esa Asamblea, controlada por el Gobierno, simplemente no iba a poder gobernar. ¿Cuál fue el resultado? Una Asamblea que hizo lo que le dio la gana… y después, ninguno de la oposición, reconoció de que se había equivocado”.

Aseguró, finalmente, que el MAS ha sido coherente en el tema de la participación electoral, “desde siempre”.

Etiquetas: Felipe Mujica | Henri Falcón | Presidenciales 2018