Falcón: Hay desconfianza en la población porque no hemos hablado con la verdad

ND / 7 feb 2018.- El exgobernador de Lara, Henri Falcón, destacó el miércoles que el Gobierno Nacional “juega a la incertidumbre” para generar desconfianza en la población.

Así lo dijo en el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

“Entiendo que en estas jornadas de encuentros en República Dominicana el Gobierno ha pervertido en la comunicación de lo que han podido ser en su momento solamente redacciones de minutas, y ha pretendido convertirlas en preacuerdos e incluso ha anunciado acuerdos”, expresó Falcón.

A su juicio, “uno pudiera inferir que el Gobierno pudiera estar interesado en que no haya un resultado de ese diálogo, y ganar tiempo y seguir ganando tiempo, jugar a la incertidumbre, sembrar la desconfianza, el desaliento en la población venezolana que hoy se siente más que agobiada, desesperanzada sin ver una luz al final del túnel”.

“Debemos recuperar la confianza”

Por otra parte, señaló que insistirán en exigir las “garantías electorales que nos permitan como fuerza mayoritaria en el país asumir en condiciones de igualdad en el marco de la Constitución y las leyes un proceso electoral que aspiramos todos los venezolanos para salir de este evento malsano en el que se ha convertido el Gobierno, que prácticamente nos ha colocado al borde de una tragedia”.

Asimismo, comentó que “no es posible poder recuperar no solo la confianza y la gobernabilidad del país si no atinamos en un gobierno de unidad nacional producto de una transición democrática que aborde los problemas más sentidos de la población, que recupere la institucionalidad perdida, porque ha sido secuestrada por la política de partidos, que pueda reconciliar al país, que pueda tomar las grandes decisiones en materia económica en la búsqueda de un equilibrio social, que pueda combatir el problema de la inseguridad y que dé al traste con la polarización que bastante daño le ha hecho a Venezuela”.

“La gente hoy además de desesperanza siente mucha frustración y de allí la gran desconfianza de la población no solo frente al Gobierno sino contra nosotros los sectores que somos oposición, siente desconfianza de la MUD, de los partidos, de la dirigencia, porque no le hemos hablado con la verdad, porque procuramos siempre manipular en algunos casos y tener posturas inmediatistas que a la postre no dan ningún resultado”, explicó Falcón.

Destacó que “tenemos que hablarle al país nacional, no solamente al país político”.

