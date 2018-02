Falcón: Candidato opositor debe recoger las necesidades de los venezolanos

Ronald Romero / 1 Feb 2018.-El presidente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, aseguró este jueves que el pueblo que representa a la oposición en Venezuela espera “una alternativa” que entienda las necesidades del pueblo.

“El sector opositor espera una alternativa única que recoja el sentimiento, las expectativas y las necesidades más sentidas del pueblo. Cualquier proceso electoral debe abordar el camino constitucional, es decir, el electoral, el otro camino es el del desastre, la guerra, el volver a transitar esa especie de mina que deja en su camino la muerte y destrucción”, señaló en el programa A Tiempo que Transmite Unión Radio.

Lea más: Henri Falcón presentó su candidatura presidencial

El precandidato presidencial afirmó que existen “mecanismos fraudulentos” por parte del Gobierno “para desnaturalizar” los procesos electorales. . “(Por eso) Nosotros hemos dado un debate muy sincero con todos los factores que son opositores en el país. Hay partidos que somos una coalición dentro de la MUD y otros que están fuera como el caso de Copei, pero esas toldas están contra el Gobierno. El 90% es la gran masa de la oposición en este momento”.

Henri Falcón expresó que los adversarios de Maduro “deben dar un mensaje claro, tener una unidad verdadera, un planteamiento que le hable a la gente con la verdad. Hoy se debe recoger el tema del hambre, el problema de la inseguridad, la anarquía que vemos en todo el país. El Gobierno no gobierna para todos sino para un partido. Vivimos en el país donde se compra dinero por dinero”.

Para finalizar, dijo que la oposición compite en las presidenciales con “condiciones de desventaja contra todas las instituciones del Estado y al final terminan imponiendo sus criterios pero quedó demostrado en 2015 que si es posible derrotar al gobierno”.

El pasado 24 e enero, el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales. Indicó que es partidario de que haya un consenso de cara a los comicios.

“Es increíble la desconfianza que siente la población venezolana hacia sus liderazgos, hacia sus partidos políticos (…) No hay solución posible en este país si no convocamos a la unidad, incluso más allá de los partidos. No es la unidad de los partidos políticos, es la unidad superior de un pueblo”, indicó ese día.

