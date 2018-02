Especial ND: Para los acusadores de Leopoldo López ha habido más exilio que premio

Juan Francisco Alonso / 16 feb. 2018.- 18 de febrero de 2014. Ese día, el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, se entregó a la Guardia Nacional para enfrentar el proceso que le fue abierto por los sucesos ocurridos en Caracas tras la marcha opositora que encabezó seis días antes. Cuatro años después el grueso de quienes participaron en la investigación y en el juicio que terminó con la condena a casi 14 años de cárcel contra el dirigente opositor está fuera del país o ha dejado la primera línea de la Administración de Justicia.

Hasta ahora, la única que sigue en la palestra es Susana Barreiros, quien desde el Tribunal 28 de Juicio de Caracas declaró culpable al fundador del partido Voluntad Popular de haber incurrido en los delitos de asociación para delinquir, instigación, incendio y daños a la propiedad.

La abogada no solo sigue en el Poder Judicial, sino que hoy ocupa un cargo superior al que tenía al momento de condenar a López a pasar casi tres lustros tras las rejas; es la máxima autoridad de la Defensa Pública, organismo encargado de garantizarle su representación a los venezolanos que tienen un conflicto con la justicia y no pueden costear un abogado.

El nombramiento de Barreiros, realizado en diciembre de 2014 por la anterior Asamblea Nacional dominada por el chavismo, fue duramente cuestionado en su momento por la oposición y reconocidos juristas, por considerarlo una burla. ¿La razón? A Barreiros se le acusó de no garantizarle a López su derecho a la defensa, al impedirle presentar una sola prueba en el juicio que durante casi un año condujo.

Durante el proceso, la defensa del opositor tuvo que conformarse con dos de las decenas de pruebas que presentó la Fiscalía para sustentar su postura de que él no provocó los hechos de violencia ocurridos el 12 de febrero de 2014, en las inmediaciones de la sede principal del Ministerio Público, en la caraqueña parroquia de La Candelaria.

La situación de Barreiros contrasta con la de Ranelis Tovar, quien desde el Tribunal 16 de Control de Caracas, firmó la orden de detención de López y lo envió a la prisión militar de Ramo Verde, donde terminaría permaneciendo más de tres años.

Tovar se encuentra desde finales del año pasado en Canadá solicitando asilo y desde allí aseguró que tomó la decisión para evitar detenida.

“¿Usted como que quiere convertirse en una segunda jueza (María) Lourdes Afiuni?, me dijo uno de los funcionarios militares ante la duda. Me sentí atemorizada y la firmé. No quería que me pasara lo que le sucedió a Afiuni”, relató a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tovar no solo envió a López a prisión, sino que tomó esa decisión desde la misma cárcel, un hecho sin precedentes que violó, según la defensa del opositor, principios como el del juez natural y la jurisdicción.

Los acusadores en el exilio

En el Ministerio Público ya no está ninguno de los protagonistas de la investigación contra López, comenzando por la propia fiscal general, Luisa Ortega Díaz; esta misma semana, colocó el tema en la palestra nuevamente al denunciar que el presidente Nicolás Maduro y el hoy constituyente Diosdado Cabello la presionaron para que acusara a López por la muerte del joven Bassil Da Costa y del colectivo Juan Montoya.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya, era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, dijo en una entrevista a una emisora colombiana, en la cual agregó: “En muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí (…) Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”.

En la orden de captura que el mismo 12 de febrero de 2004 emitió el Tribunal 16 de Control de Caracas se imputaba a López los delitos de homicidio y terrorismo. Sin embargo, los mismos fueron retirados posteriormente por los fiscales que condujeron el proceso contra el opositor: Franklin Nieves y Narda Sanabria.

En octubre de 2015 Nieves sorprendió a propios y extraños al irse a Estados Unidos, donde está desde entonces en condición de asilado; y denunciar que todas las pruebas contra el exalcalde de Chacao fueron forjadas.

“Quienes me conocen saben la angustia por la que pasé, que no dormía (…) por el dolor y la presión que me daba continuar con una farsa, para continuar con ese juicio violándole los derechos injustamente a estas personas”, declaró en su momento el entonces fiscal, quien posteriormente acusó a Nelson Mejías y Joel Espinoza, entonces director de Delitos Comunes y vicefiscal, respectivamente; de haberle ordenado impedirle a López presentar una sola prueba a su favor.

Mejías y Espinoza fueron removidos por Ortega Díaz a principios de 2016. El primero, sin embargo, consiguió recalar en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde ahora es director de Despacho del presidente del organismo, Maikel Moreno, un cargo de relevancia, pero sin el peso de los que ocupó en el Ministerio Público.

Por su parte, Sanabria, la compañera de Nieves en la investigación y el juicio y quien terminó respondiendo la apelación de la defensa, aunque llegó a ocupar un puesto en el tren directivo en la Fiscalía ahora dirigida por Tarek William Saab, terminó renunciando apenas unas semanas después de su nombramiento.

Pero no solo los perseguidores y acusadores de López han salido del país. El padre del dirigente opositor, Leopoldo López Gil, debió dejar Venezuela en 2015 debido a una demanda que en su contra presentó Diosdado Cabello, por ser López directivo del diario El Nacional.

