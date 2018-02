Especial ND: En el mercado electoral, Henri Falcón cotiza a la baja tras su postulación

Sofía Nederr / 28 feb 2018.- Pocas horas han pasado desde que el ex gobernador de Lara Henri Falcón formalizara su candidatura presidencial ante el CNE. Sin hacer aún mediciones científicas sobre la recepción de las aspiraciones del también presidente de Alianza Progresistas, analistas de entorno señalan que las reacciones al paso dado, que fue repudiado por la MUD, permitirán al dirigente configurar su agenda de los próximos días.

El exgobernador pidió al CNE la revisión del cronograma electoral “para lograr una fecha más cónsona, que dé verdaderas oportunidades”. Este paso no lo exime del escrutinio público, considera Félix Seijas Rodríguez, director de Delphos.

“La petición de las condiciones electorales no salva a Henri Falcón de los cuestionamientos. La gente se pregunta cómo concurres al proceso sin garantías. El gran grueso de la población lo que lee es que el dirigente de AP no está siendo coherente y con esto se abren las puertas a las sospechas. Pero él tiene su apuesta y hasta podría retirarse, como ocurrió con Claudio Fermín”, indicó.

El analista añadió que los seguidores de Falcón pueden pensar que el dirigente hace lo correcto. Agregó que las críticas que diversos sectores han hecho, en las últimas horas, no solo obedecen al exgobernador también recaerían sobre cualquiera que se postulara; se trata de quienes perciben que no debe convalidarse el proceso “porque creen que esto es una dictadora”.

Afirmó que analistas, intelectuales y líderes también han fustigado al ex gobernador en las redes sociales.

Seijas expresó que, hasta ahora, Falcón no luce como un candidato fuerte porque actúa al margen de la MUD y no contará con la maquinaria de los partidos más grandes. Al mismo tiempo, considera un imperativo que la alianza opositora se deslinde del líder de AP y no se conforme con un comunicado.

Marcos Hernández, director de Hercon, sostuvo que “una percepción de tipo fáctica, no científica, indica que por lo menos entre 38 y 40% de los votantes opositores estaría de acuerdo con la candidatura opositora, pero en 60% de los ni-ni, donde está el mayor número de los radicales, hay una percepción negativa. Por eso este grupo utiliza las redes sociales y otro tipo de medios para expresar su descontento. Las redes interpelan muy duro”.

Hernández añadió que la percepción sobre Henri Falcón, hasta ahora el candidato de mayor relevancia para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, se relaciona con su discurso y con el cuestionamiento de las condiciones en las que se ha convocado a las presidenciales del 22 de abril.

Cuestionamientos

“Si Henri Falcón quiere saber porqué perdió la Gobernación de Lara, debe leer el documento sobre condiciones electorales publicado ayer por la Unidad. Eso es lo que le espera si no hay cambios y no se retira”, señaló el constitucionalista Juan Raffalli, asesor de la MUD en la Mesa de Negociación con el Gobierno, en su cuenta de Twitter.

El economista José Toro Hardy, en la misma red social, escribió: “Henri Falcón está liquidando su propia imagen y popularidad y ratificando las dudas que siempre existieron con respecto a cuál era su verdadera posición. Se ha transformado en un nuevo Arias Cárdenas”.

Por su parte, el escritor Leonardo Padrón, aunque no señaló directamente al exgobernador de Lara, le dedicó unas palabras: “Hace días dijo que el régimen había dinamitado la opción electoral, luego que solo se lanzaría como candidato si la ONU garantizaba su observación en las elecciones. Ayer simplemente fue y se inscribió. Así, con la credibilidad vuelta añicos”.

Batalla

El candidato Henri Falcón insistió hoy en que continuará la lucha para cambiar las condiciones electorales que este martes 27 de febrero fueron consideradas por la MUD como no negociables.

“Vamos a ganar las elecciones para mejorar la economía y asegurarle alimento y salud al pueblo venezolano, para acabar con los presos políticos en Venezuela. Seguimos librando la batalla para conquistar mejores condiciones electorales para un pueblo que quiere participar”, dijo Falcón en Twitter.

