Especial ND: Amenaza de adelantar las parlamentarias busca atacar a la AN como trinchera opositora

Sofía Nederr / 20 feb 2018.- El anuncio del constituyente Diosdado Cabello sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones parlamentarias, que deben hacerse al final de 2020, puso en alerta a la oposición que ejerce mayoría en el Poder Legislativo.

Aunque la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, salió al paso y negó que el organismo comicial haya recibido una solicitud con la propuesta de Cabello, dirigentes de la MUD defendieron a la Asamblea Nacional como bastión opositor. El Parlamento se ha convertido en el escenario de lucha contra el Gobierno desde que obtuvieron la mayoría en la contienda del 6 de diciembre de 2015.

“Le decimos al pueblo de Venezuela que esta Asamblea Nacional electa legítimamente no se arrodilla ante los atropellos ni ante los intentos por imponer a la fuerza soluciones ilegítimas”, aseveró el Presidente del Legislativo, diputado Omar Barboza (UNT).

El dirigente dijo que no podían aventurarse a opinar sobre un hecho que no se ha materializado. Pero puntualizó que de aprobarse una acción de este tipo, desde la ANC, se ratificaría que “el Gobierno parece que estuviera en la posición de tomar la ruta de la ilegitimidad”.

El diputado Ángel Medina (PJ), presidente del Parlatino Venezuela, señaló: “Las propuesta de Diosdado Cabello se basa en lo mismo que emplaza el Gobierno en un país donde no hay reglas o son cambiadas de un momento a otro. La ANC nació para desmontar la Constitución y las leyes. Bajo el argumento del desacato y de que no se hace nada, insisten en atacar a la Asamblea que es nuestra trinchera de lucha. Desde el TSJ nos han quitado las funciones de legislación y control, es una trinchera que ejercemos para la defensa de los intereses del pueblo”.

Medina afirmó que, contrario al Parlamento que dirigió Diosdado Cabello, la AN no cuenta con recursos para funcionar, ni para honrar los pagos de los trabajadores y de los diputados. “Con todos los recursos, la Asamblea Nacional de Cabello no produjo leyes sino que creó el andamiaje para que el Gobierno se atornille en el poder”, indicó.

El parlamentario de PJ dijo que aunque lo que ocurre a lo interno de las fuerzas políticas del oficialismo asemeja a una caja negra, es evidente que la propuesta de Cabello refleja las disputas internas: “Las diferencias entre los grupos de poder terminan por debilitar a las autocracias”.

El diputado Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista Venezolano y uno de los delegados en la Mesa de Negociación donde se exigieron garantías electorales, aseguró que su organización estaría dispuesta a participar en elecciones presidenciales y parlamentarias conjuntas, siempre y cuando los comicios se realizarán el 30 de junio “y con mejores condiciones”.

Inconstitucionalidad manifiesta

El constitucionalista José Ignacio Hernández recordó que el período del Poder Legislativo, electo el 6 de diciembre de 2015, es de 5 años y vence en el 2021.

“Lo que quiere hacerse a través de la fraudulenta ANC es disolver a la legítima Asamblea Nacional y sustituirla por una ilegítima Asamblea subordinada a la ANC”, señaló Hernández en su cuenta de Twitter.

El abogado sostuvo que la Constituyente es revocar inconstitucionalmente el mandato dado al Poder Legislativo para promover la fraudulenta elección de una nueva Asamblea Nacional.

Capacidad técnica

Una de las exigencias de la MUD en Dominicana fue que las elecciones presidenciales de 2018 se convocaran con, al menos, 6 meses de anticipación y con un nuevo CNE para blindar las etapas del proceso que fue adelantado por la Constituyente el 23 de enero pasado. El Observatorio Electoral Venezolano ha advertido que 74 días, de los cuales han transcurrido 13, son insuficientes para blindar técnicamente los cuestionados comicios. ¿Ante ese escenario, es posible realizar las presidenciales junto a las parlamentarias como se asomó, este martes 20 de febrero?

“La verdad es que en el contexto actual al CNE no le importan las limitaciones técnicas, el CNE ha sacrificado la calidad técnica para obedecer las órdenes políticas del ejecutivo. Ya se ha demostrado que pueden convocarse y realizarse ‘elecciones’ en muy poco tiempo, pero realmente no son ‘elecciones democráticas’ lo que se garantiza es apenas colocar unas máquinas en unos centros de votación y contar unos votos, pero no se respetan los mecanismos formales de organización electoral para realizar comicios transparentes”, sostuvo Francisco Castro, director de Súmate.

Vicente Bello, técnico electoral de la MUD, indicó que la factibilidad técnica de dos comicios el 22 de abril, “dependerá de lo que quieran hacer, la elección municipal la organizaron en 2 meses”. El dirigente opositor señaló que no hay posibilidades de que el CNE lograra hacer, en el escenario propuesto por Cabello, una elección como las parlamentarias de 2015, cuyo resultado adverso ha causado tantos dolores de cabeza al CNE.

El consultor electoral Aníbal Sánchez acotó que con las elecciones de abril, ya el CNE apura un ajustado cronograma que implica la realización de 70 pasos en dos meses y medio “para celebrar presidenciales a la medida de Maduro”.

El planteamiento de Diosdado Cabello además de extemporáneo, porque el Poder Legislativo no ha cumplido su período constitucional, es formulado cuando el Tribunal Supremo de Justicia acumula una mora de 774 días sin pronunciarse sobre el presunto fraude electoral que se habría cometido en la elección de los diputados del estado Amazonas.

