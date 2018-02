Eduardo Fernández responde: No soy candidato

ND / nota de prensa / 24 feb 2018.- Eduardo Fernández aseguró este viernes en la noche que “no es candidato” a las elecciones presidenciales, luego de que el partido Copei lo propusiera como candidato de consenso de cara a los comicios del próximo 22 de abril.

Destacó que está trabajando y seguirá trabajando por la “unidad nacional”. “Debemos presentar un candidato único que pueda lograr el cambio que todos los venezolanos queremos”, dijo el también presidente del IFEDEC

“Los proyectos personales y partidistas le han hecho mucho daño al país y son responsables de que hoy la oposición no tenga un candidato de consenso. No hay derecho que hayamos llegado al 2018, año de elecciones presidenciales y el liderazgo político no se haya podido poner de acuerdo para presentar un candidato”, expresó.

Reiteró que “lo más importante son los 30 millones de venezolanos que están sufriendo, que no tienen comida para alimentar a sus familias, ni medicinas para curar a sus enfermos”.

Y agregó: “Es el momento de actuar con desprendimiento. El liderazgo político tiene que poner el interés nacional por encima de los intereses particulares”.

Etiquetas: Copei | Eduardo Fernández | Presidenciales 2018