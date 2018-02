Un pequeño ataúd, blanco y significativo

La difícil situación actual, genera agoreros vaticinios -esta plaga en el poder “hastaeldosmilsiempre”-, y su antípoda, anunciando para mañana, cascos azules de la ONU extrayendo al combo Maduro, en operativo similar al que capturó al machetero Noriega en Panamá. Algunos análisis deprimen, otros adulteran la realidad y desorientan. Yo hago lectura optimista. No debemos considerar exclusivamente la minusvalía en que nos tiene la terrible destrucción que 19 años de colectivismo populista causaron al país. Incluyamos las adversas circunstancias en que la dictadura intenta mantenerse en el poder.

Aunque ninguna realidad es simple, es válido organizar a los venezolanos en grupos que representen las opciones fundamentales: Los que apoyan esta dictadura y los que la enfrentan, con las variantes que la diversidad humana ofrece. En cualquier conjunto por homogéneo que parezca, existen diferencias, pero lo esencial define a cada grupo. Tenemos Castrochavomadurismo y Oposición.

La oposición superó sus divisiones e indefiniciones en 2012, escogió candidato presidencial, compitió gallardamente contra la maquinaria del procónsul castrista candidato a reelección. Rasparon la olla y adelantaron la elección, para garantizarle la victoria. Murió en diciembre. Mantuvieron el engaño hasta marzo del 2013. En abril, el tapado impuesto por Raúl Castro, Maduro, cuyo tumor identitario aún no aparecía, asoció su campaña al fallecido, con la ayuda del CNE inflaron la votación roja, aunque les costó asignarle al indocumentado 1,4 puntos de ventaja sobre Capriles, e incumplieron el compromiso de revisar los cuadernos, evidencias del fraude. En 2014 afloran los efectos de las arbitrariedades del charlatán intergaláctico en 14 años de caudillismo militar mostrenco. Aumentan gradualmente la escasez, las colas, la inflación, el debilitamiento del bolívar. Maduro responde con la reiterada y contraproducente torpeza de subir el salario. Desde enero 2008 hasta enero 2018 decretaron 39 aumentos, 14 con Chávez, 25 con Maduro, llevando el salario mínimo y la cesta ticket de BsF 615 / 506 a 248.510 / 549.000. Exagerada cantidad de aumentos en apenas 10 años, perjudican al trabajador, llevó la inflación a hiperinflación, 2500% en 2017, empeorará este 2018.

A los comunistas en Venezuela los llaman ñángaras, también “izquierda borbónica, la que no olvida ni aprende”. La Historia demuestra que no pueden evitar tropezar con las mismas piedras cada vez que llegan al poder, no ven las soluciones aunque estén al frente, ni imaginan hacer algo contrario al manual bodrioso, con enfoques marxistas y consignas fidelistas. Desconocieron la meritocracia, atacaron la iniciativa y la propiedad privadas, agredieron valores democráticos arraigados, buscaron someter a la sociedad bajo la bota militar, confiados en el alto ingreso petrolero. Con el barril a cien dólares, no imaginaron que esa cotización pudiera caer, sucedió a fines del 2014.

Sistemáticamente destruyeron la economía, compensaron con importaciones, favoreciendo economías de países cómplices: Nicaragua-Ortega, Brasil-Lula Dilma, Argentina-Kirchner, Uruguay-Mujica, Ecuador-Correa. Rusia, China, Irán, se beneficiaron exportando armas, vehículos, electrodomésticos, tractores, productos de baja calidad y corta duración, en su mayoría ya son chatarra. PDVSA fuente primordial para financiar proselitismo y corrupción: Botaron 20.000 profesionales con voluminosa experticia, enchufaron 100.000 simpatizantes en Nómina, para atender improvisados mercados, ocasionando drástica reducción en la producción, el abandono de las tareas de mantenimiento de equipos y exploración de nuevos campos, una sangría de dólares esfumados hacia paraísos fiscales, depósitos en Andorra, Suiza, inversiones en EEUU y Europa, con testaferros, conveniente fachada de revolucionarios cuyo lema es “Ser rico es malo”.

Finales del 2014 cayeron abruptamente los precios petroleros. Extrayendo menos barriles, obteniendo menos dólares por barril, la capacidad agrícola e industrial utilizada a 1/3 de la instalada, no puede abastecerse un país. Aparecen la escasez y la inflación, porque la ley de la oferta y demanda no obedece úkases de camaradas trasnochados, satisfacer necesidades básicas de una sociedad trasciende la preparación de tirapiedras y quemacauchos.

Los seguidores del sucialismodelsiglo21 están vinculados al sector oficial, emocional o clientelarmente. Los atados por la emoción se identificaron con el discurso vengador, reivindicativo, demagógico, que ofrece “justicia e igualdad”. Los clientelares son atendidos con dádivas, cargos y promesas. Pero el carisma que sostenía el nexo emocional murió con Chávez. Maduro intentó copiarlo, infructuosamente. Las ofertas tangibles disminuyeron, ni siquiera alcanzan para todos los clientelares. El descontento aumentó, más entre quienes rechazan ese esquema de beneficencia y sumisión. Explotó en 2015. La escasez, las colas, la degradación de los servicios públicos, produjeron una participación activa, el triunfo en las Parlamentarias, aunque el CNE robó diputados a los vencedores, la oposición logró 2/3, mayoría calificada en la AN.

El TSJ produjo arbitrarias sentencias para anular la AN. El CNE impidió en 2016 el Revocatorio contra Maduro, solicitado desde abril, y las Regionales de diciembre. En marzo 2017 el TSJ emitió sentencias usurpando las funciones del poder legislativo, descarado golpe a la Constitución. De abril a junio hubo multitudinarias manifestaciones repudiando a la ya declarada dictadura, la represión fue excesivamente criminal: 143 muertos, centenares de heridos y detenidos, torturas, ruleteo y humillaciones en tribunales. La oposición realizó una Consulta popular, 7.6 millones respaldaron el fortalecimiento del esfuerzo para desplazar al castrochavismo. El PSUV “eligió” una ilegítima y fraudulenta Prostituyente conformada con militantes, ese engendro convocó elecciones súbitas para abril 2018. La absoluta mayoría opositora y la Comunidad Internacional rechazan tanto la prostituyente como la elección express (en Dominicana, rechazaron el “acuerdo” leonino del castrochavomadurismo).

Resumamos la situación de la dictadura militar: El CNE evidencia que son minoría, impide elecciones regulares, sólo organiza fraudes. El Carnet de la patria es un mecanismo para chantajear a los más vulnerables (también lo aprovechan opositores pragmáticos), comida, medicinas y bonos a cambio de apoyo. Lanzan la criptomoneda petro para evadir el control legislativo-bancario, las sanciones internacionales, y seguir blanqueando. Insuficiencia de billetes genera caos en intercambios comerciales. Demasiados aumentos salariales produjeron hiperinflación. Siguen pendientes las partidas de defunción de Chávez (ningún médico correrá el riesgo de perder su título, avalando ese engaño) y la de nacimiento de Maduro (que nunca aparecerá porque es colombiano). El masivo éxodo provocado por el desastre castrochavomadurista es inocultable, mundial, genera problemas donde llega, países interesados en resolver esta grave situación (que incluye a un padre angustiado, la mega-escasez lo llevó a Cúcuta, a comprar una urna blanca para su hijo, significativo) lo cual imprescindiblemente requiere desplazar al destructivo sucialismodelsiglo21. La Corte Penal Internacional hará una investigación preliminar, que además de crímenes de lesa humanidad, hallará nexos con Narcotráfico, Blanqueo de capitales, complicidad con Terrorismo medioriental. La Cumbre de abril en Lima, retiró la invitación a Maduro. La Cumbre Quebec 2001, estableció que “los gobiernos del continente podrán rechazar la presencia, en futuras cumbres, de países cuyos gobiernos hayan violado el orden constitucional”. Disminuyen los levantabrazos, Nicaragua y Ecuador, otrora incondicionales de la franquicia castrista en Venezuela, no votaron contra la Resolución de la OEA instando a suspender el circo de abril, sólo se abstuvieron, indica inestabilidad del régimen militar.

Con magro apoyo interno externo, insuficiencias financieras, argumentos y excusas oxidadas, inservibles por tanta repetición. Creciente ilegitimidad de ejercicio por crímenes represivos, escándalos de corrupción. Fraude electoral magnificado, única manera de ganar siendo minoría, impidiendo la transparencia. Necesitan prolongar la agonía del régimen, mientras diseñan su escape, cada vez con menos opciones: Son incómodos hasta para Cuba y Zimbabue.

No son conchas de ajo los rechazos a la prostituyente y la encerrona de abril; Los 28 países de la UE, más otros diez del vecindario que se sumaron a las sanciones, 19 países de la OEA instan a suspender la farsa electoral súbita, habían anunciado que no reconocerán los resultados. No puede mejorar su grave situación actual el régimen militarizado del indocumentado, su falla de origen le impide implementar las medidas fundamentales para gradualmente superar esta inmensa crisis: Eliminar el control de divisas, devolver las empresas y tierras expropiadas arruinadas, a sus legítimos propietarios, suspender la hemorragia de nuestros recursos hacia los países levantabrazos, subir el precio de la gasolina -subsidiando empresas de transporte que lo justifiquen-, reducir las Nóminas de la administración Pública, sueldos y comisiones exagerados o dispensables, permitir la ayuda humanitaria, cambiar los rectores del CNE, depurar el REP, respetar los lapsos, garantizar libertad y transparencia.

Maduro en la cuerda floja, con sobrepeso, y muchos de su propio bando están deseando que caiga. Hay chavistas opositores a Maduro, y chavistas huyendo de la megacalamidad que provocaron, en el contradictorio exilio.

vaya al foro

Etiquetas: Edgard J. González