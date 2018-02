Dip. Magallanes: El Estado sigue sin dar la cara por venezolanos que murieron tras consumir yuca amarga

ND / 15 feb 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional por La Causa R, Mariela Magallanes, informó este jueves que desde la Comisión para la Familia del parlamento están exigiendo a la Fiscalía, una investigación que determine la real causa de muerte de varios venezolanos en el estado Aragua que, presuntamente, consumieron yuca amarga ocasionando así envenenamiento. “En Aragua hoy lo que hay es pura pobreza, vemos como varias familias fueron víctimas de la yuca amarga, el resultado fue lamentable, esto a consecuencia del hambre, del desabastecimiento de alimentos, el dinero no alcanza. Venezolanos están viviendo esta trágica situación y quien sufre esta calamidad es la familia (…) Ayer (miércoles) el bloque parlamentario fuimos a la Fiscalía a introducir un documento –no nos atendieron- para exigir que se abra una investigación que determine la causa verdadera de la muerte, la propia familia dice que fue por consumir yuca amarga. Se presume que alguien la vendió, pero hoy ningún ente del Estado ha dado la cara”, explicó Magallanes en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.



De igual manera, la parlamentaria anunció que la comisión está atendiendo el caso de la muerte de neonatos en Táchira y las denuncias en relación al difícil acceso a los alimentos Clap.

Sobre este último punto aseguró que se ha generado una corrupción desde quienes se encargan de distribuirlas, además, “no hay alimentos suficientes para abastecer el país”, acotó.

Magallanes aprovechó la entrevista para adelantar información sobre una base de datos que está levantando la Comisión de Familia, y está dedicada a los venezolanos en el extranjero.

El Rive (Registro Internacional de Venezolanos en el Extranjero) determinará cuántos venezolanos están fuera del país y las consecuencias en las que actualmente se encuentran. La intención también es exigirle al Gobierno la necesidad de más consulados en estos países.

En cuanto al tema electoral la diputada y representante del partido Causa R, reiteró la postura de la organización de no ir a elecciones presidenciales “convocadas por una ANC írrita”, insistió.

“Consideramos que no hay que avalar un proceso de elecciones que no tenga condiciones libres, sobre todo con un CNE que a la fecha no se ha pronunciado por el caso del estado Bolívar donde pudimos demostrar cómo son capaces de manipular resultados”, resaltó.

Etiquetas: AN | Causa R | Fiscalía | Mariela Magallanes | yuca amarga