Dip. Guzmán (PJ): No hay condiciones para participar

ND / 15 feb 2018.- El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN y dirigente de Primero Justicia, Rafael Guzmán, consideró este jueves que “no hay condiciones” para participar en unas elecciones en Venezuela.

Así lo dijo en Entrevista Venevisión, donde destacó que la convocatoria a elecciones presidenciales es “inconstitucional”.

“El llamado es inconstitucional, el llamado está violando todas las leyes, la Ley electoral, la Constitución, porque además se está haciendo en represalia a un proceso de diálogo donde la misma MUD se plantó y no comprometió los derechos de los venezolanos”, afirmó el diputado.

Asimismo, Guzmán insistitó en que “no hay condiciones claras, concretas, legales, para asistir a un proceso de votación. Esto no es una elección, es una votación que pretende hacer el Gobierno Nacional para perpetuarse en el poder”.

¿Participar o no?

Por otra parte, destacó que en la MUD “se están dando todas las discusiones para definir si hay o no hay garantías para participar en las elecciones. Estoy hablando en el caso de Primero Justicia, que además está buscando más allá de un candidato, más allá de una figura, estamos buscando la unidad, esa unidad, lo que nos una más allá de los partidos políticos, que una a la sociedad venezolana en salir de esta crisis que nos está agobiando”.

“La ciudadanía está muy clara de quiénes son los miembros de la Unidad y quiénes no”, apuntó Guzmán.

También expresó que “éste no es un tema de que los países del mundo digan si vamos o no vamos. Agradecemos todo el apoyo de la comunidad internacional (…). Nosotros vamos a resolver nuestros problemas, pero debemos estar muy claros en que si no hay garantías para participar en unas elecciones, no se puede participar”.

“Más allá de unos presos políticos, más allá de unos inhabilitados y más allá de unos partidos que pretenda este gobierno ilegítimo proscribir, como es el caso de Primero Justicia y Voluntad Popular, estamos hablando de unas condiciones electorales óptimas, que el venezolano sienta que puede ir a votar y que su voto vale”, manifestó el parlamentario.

Reapertura del consulado en Miami

Por otro lado, Guzmán se refirió a la decisión del presidente Nicolás Maduro de reabrir el consulado en Miami, para permitir que los venezolanos se inscriban en el Registro Electoral.

A su juicio, “no está haciendo ningún favor. Más bien está tratando de dar pasos para demostrar que quieren hacer unas elecciones en Venezuela de forma transparente, cosa que ha quedado evidenciado ante todos los países de la comunidad latinoamericana y el mundo que en Venezuela no hay condiciones para realizar unas elecciones”.

“Entonces, hace algunos movimientos como en este caso del consulado de Miami, que lo va a reabrir, pero el problema que hay ahorita para los venezolanos en todo el mundo está ahí latente, que no se pueden inscribir en los distintos consulados. No es una medida favorable para los venezolanos”, expresó.

Sin embargo, dijo, “hacemos el llamado a que todas las personas que estén en la ciudad de Miami, en la Florida, que puedan inscribirse en el RE, que lo hagan, porque es un derecho de todos los venezolanos estar inscrito en el RE”.

Etiquetas: consulado en Miami | elecciones presidenciales | MUD | Rafael Guzmán