Especial ND: Desinversión en planes de contingencia “apagó” al Banco de Venezuela

William Peña / 15 feb. 2018.- Un incendio en el área donde reposan los sistemas de protección eléctrica (UPS) de los Centros de Datos y Servidores que están alojados en la sede central del Banco de Venezuela en La Candelaria, mantiene a millones de clientes del banco sin servicios desde ayer; y es posible que la crisis se extienda, pues hasta ahora no se conocen los daños reales causados por el humo y el hollín que cayó en los discos y la plataforma que protege la data bancaria.

Fuentes consultadas, cercanas al banco, comentaron a Noticiero Digital que el incendio del día lunes en la estación Tuy III, que dejó parte de Caracas sin luz desde la madrugada, generó un cortocircuito en el área donde reposan los equipos que generan electricidad a la plataforma de servidores y centro de datos del banco y que evitan que éstos dejen a al sistema inoperativo, pues impulsan una reacción inmediata de protección eléctrica UPS con baterías, que mantienen el sistema activo, pero al incendiarse provocaron una crisis de gran magnitud en el banco.

Según fuentes extraoficiales, el incendio comenzó a la 1 de la mañana y de inmediato el equipo de tecnología y seguridad se dirigió al banco a controlar daños, pero lamentablemente, no pudieron hacer más hasta esperar a sofocar las llamas y analizar los efectos de éstas en los equipos.

“Todos los equipos y servidores fueron apagados, cumpliendo la norma y el plan de contingencia para este tipo de fallas” destacan fuentes ligadas al banco, pero hasta anoche no se sabía aún de que magnitud era.

Y es que uno de los problemas principales, comentan, está en los sistemas de recuperación de desastres y administración de contingencias, que por Ley, amparada en el proyecto ROCA de la Superintendencia de Bancos, Sudeban, establece que los bancos del país, además de tener toda la data bancaria en territorio venezolano, también tienen que tener sistemas alternos de recuperación de desastres, centro de datos y manejo de contingencias. Es decir que además de tener servidores y centro de resguardo de datos en sus sedes u otro sitio, deben tener replicas en otras parte y con otros proveedores.

“En el caso del banco de Venezuela, es evidente que no tienen un centro alterno, pues de ser así, hubiesen podido operar con normalidad al trasladar todo el proceso bancario a su centro alterno y así la operación no se hubiese paralizado” comentó una fuente de la industria que, por las razones obvias prefirió el anonimato.

Hace unos cuatro años, específicamente en noviembre del 2013, ocurrió algo similar en la sede de IBM, donde se alojaba en su Data Center la operación de la red Suiche 7B y de unos 19 bancos del país.

La crisis de IBM fue generada también por un cortocircuito producido por un apagón previo en Caracas, que quemó los cables de los sistemas y terminó dejando a todos los bancos de la red Suiche 7B más el Banco del Caribe y un par de los denominados “de segundo piso“, sin ningún tipo de operación por unos días.

Los más afectados en ese tiempo fueron los bancos pequeños que no tenían cajeros automáticos propios y requerían de la red 7B para servir a sus clientes; y el Banco del Caribe, que estuvo casi dos semanas prácticamente sin ningún tipo de servicio para sus clientes.

En el caso del Banco de Venezuela el problema puede ser similar y los millones de clientes podrían pasar días sin tener acceso a sus servicios, a menos que la plataforma, luego del análisis que tenían que hacer ayer, con supervisión de los proveedores (los discos son provistos por Dell EMC, que ya no tiene oficinas en el país por la crisis y depende de Colombia y unos canales locales), no haya sufrido daños graves.

A pesar de ello, destacan fuentes consultadas, es probable que el banco tenga que cambiar su plataforma en el corto plazo, pues este tipo de problemas terminan agrandándose si no se toman medidas de inmediato.

“Desde noviembre pasado, el banco venía presentando problemas con su plataforma, por un tema de desinversión y mantenimiento, por eso era normal que no hubiese acceso a sus servicios, línea en las oficinas o cualquier otro tipo de requerimiento de los clientes y en el sector bancario se preveía un colapso en poco tiempo”, destacan fuentes consultadas.

Además, en el Banco de Venezuela desde hace tiempo no hay libretas para clientes, las chequeras están limitadas y si alguien decide abrir una cuenta no tiene certeza de cuando le llegará la tarjeta de débito para poder registrarse en la plataforma de Clavenet porque no hay plástico. Es decir que puede abrir una cuenta pero no operarla.

A ello se suma que las franquicias entiéndase Visa y Mastercard, están solicitando retirar los BIN del Banco de Venezuela del sistema de medios de pago hasta que el problema actual se resuelva.

