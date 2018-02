Desconocen ubicación del dueño de chalet donde se refugió Óscar Pérez

Jennifer Suárez / 7 feb 2018.- La madre de William Alberto Aguado Sequera, quien era dueño de chalet donde se encontraban refugiados Óscar Pérez y sus compañeros, indicó que no tienen conocimiento alguno de dónde se encuentra apresado su hijo.

Tras el asesinato del ex funcionario del CICPC, Aguado fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado. “Hasta ahora yo no sé dónde está mi hijo, me dicen que está en Ramo Verde, pero yo no lo he visto”, señaló la señora luego de ofrecer una rueda de prensa junto al director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.

Destacó que su hijo, a pesar de lo que dicen los funcionarios policiales, su hijo era inocente “y una persona muy noble pues siempre donaba medicamentos (…) donde vivía lo conocían como José Gregorio Hernández dos”.

En este sentido, aseguró que en el momento en que allanaron la vivienda de su hijo “no encontraron ni una aguja”, por lo recalcó que no existen pruebas que responsabilicen a Aguado de algún delito.

vaya al foro

Etiquetas: madre de Óscar Pérez | Óscar Pérez