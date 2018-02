Delsa Solórzano a Maduro: Una sorpresa de amor hubiera sido autorizar el canal humanitario

ND / 18 feb 2018.- La presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano, criticó el mensaje enviado por el presidente Nicolás Maduro en lenguaje de señas, asegurando que es una “burla” a los venezolanos.

“Una sorpresa de amor hubiera sido que autorizara la apertura del canal humanitario. En Venezuela no hay medicinas. No se puede ser tan indolente. Que Maduro y su combo hayan aprendido a decir palabras en lenguaje de señas, no dice que aman al pueblo, sino que se burlan de él”, escribió Solórzano vía Twitter.

Lea más: Maduro presenta video electoral en lenguaje de señas

En el mensaje aparecen dirigentes oficialistas como Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación; Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC; Tarek El Aissami, vicepresidente de la República; y la primera dama Cilia Flores llamando a la paz y con un mensaje de fondo: “tenemos un gran líder”.

“Juntos todo es posible, un abrazo para todos”, señaló el Jefe de Estado en lenguaje de señas. El video fue la “sorpresa” que horas antes había anunciado la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.

Etiquetas: Delsa Solorzano | lenguaje de señas | Maduro