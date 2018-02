No hay acuerdo, ratifica Danilo Medina

Gilberto Rojas / 7 feb 2018.- El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informo la tarde de este miércoles que “a pesar de los esfuerzos, no ha habido acuerdo” entre el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática.

“No se pudieron lograr acuerdos respecto a los puntos que estaban pendientes, básicamente sobre el día de las elecciones y varios puntos que aparecieron en Caracas que fue mediado por el expresidente Rodríguez Zapatero”, dijo en rueda de prensa desde Santo Domingo.

Y así continuó: “Tenía que ver uno con habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente para el Gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero para esos dos puntos”.

“Y las reglas de las elecciones que se discutían, para la oposición debían ser el 10 de junio y para el Gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo, buscamos un punto medio, el Gobierno fue subiendo y la oposición bajando, y el día de ayer se había llegado al acuerdo en que las elecciones fueran el 22 de abril”, sostuvo.

En este sentido comentó que “para el Gobierno de Venezuela la visita aquí, la reunión de ayer era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo y vinieron a eso, la oposición no entendió que estaba llamada a firmar ese acuerdo de ayer y pidió tiempo para abrir el documento que se habría trabajado con las partes, y que era en gran medida estaba contenida en el acta de avances de los acuerdos de lo que quedé apoderado cuando se fueron el día 31 de enero”.

“La oposición pidió tiempo para revisarla, el Gobierno esperaba que ese fuera el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición de hoy porque tenían eventos políticos que hacer en Venezuela, se retiraron anoche a Venezuela”, indicó.

Un nuevo documento

Asimismo señaló que “hoy la oposición nos ha entregado un nuevo documento, pero en consulta con el Gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer (…) Nosotros se lo enviaremos de todas maneras pero no con la esperanza de que lo vayan a responder”.

“De tal manera que el diálogo entra aquí en una especia de receso indefinido, tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando e incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están incluidos en el documento de ayer él está dispuesto a aplicarlos aún fuera del acuerdo”, apuntó.

En este sentido agregó que “la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abiertas las ventanas para seguir trabajando. Desde la República Dominicana y por todos los países que estuvimos incluidos en el diálogo, entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan sacar de una mesa de negociación”.

“No sabemos a qué pueda conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento, y aún así, si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que sentarse nuevamente a la mesa a dialogar”, insistió.

Más adelante enfatizó que “lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo, pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir nuevos acercamientos (…) lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar”.

“El documento que discutimos las partes era de seis puntos: garantías electorales, el tema de las sanciones a Venezuela, el respeto institucional, temas sociales, comisión de la verdad y la comisión de verificación del acuerdo”, concluyó.

Y para cerrar aclaró: “En la parte electoral estaban toda las garantías para un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones, eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello, ojalá”.

