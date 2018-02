D’Amelio: Para votar en el exterior se debe tener residencia legal permanente

ND / foto: @VTVcanal8 / 15 feb 2018.- Tania D’Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral, recordó este jueves que para votar en el exterior se requiere demostrar la residencia permanente en ese país.

Así lo dijo en el programa Encendidos, transmitido por VTV.

“La legislación de Venezuela señala que debe tener residencia legal permanente en ese país. Es decir, desde luego puedes tener cédula venezolana porque saliste de aquí de Venezuela, te fuiste a otro país y ciertamente tú tienes la cédula de identidad (…). Necesitas la cédula de identididad, independientemente de que esté vencida, (pero) allá en el exterior tienes que demostrar tu residencia legal que sea permanente”, explicó D’Amelio.

Asimismo, recordó que eso está contemplado en “una ley de procesos electorales que tiene más de 10 años, no es ahorita”.

Consulado en Miami

Por otra parte, D’Amelio se refirió al consulado de Venezuela en Miami, el cual será reabierto por orden del presidente Nicolás Maduro.

“En una oportunidad ahí había un consulado en Estados Unidos. Solicitaron en ese tiempo, el presidente (estadounidense) de ese tiempo solicitó la expulsión de nuestros diplomáticos allí y por eso fue que se clausuró nuestro consulado allí en Estados Unidos, que fue todo polémico”, afirmó.

Agregó: “Yo salí y dije ‘no es culpa del CNE, no es culpa del Estado venezolano’. Ellos solicitaron la expulsión. Si alguien no te quiere en ese país, ¿tú qué haces? Debes salir. Y por eso no ejercieron el voto los que estaban legalizados allá en ese momento”.

Inscripción en el REP

D’Amelio también comentó que en el exterior la inscripción en el Registro Electoral Permanente “va a durar hasta el 25 de febrero. Luego haremos un corte, el corte definitivo, de tal manera que publicaremos cuál es el REP definitivo. Hay que resaltar que el REP en Venezuela es continuo”.

“Siempre cuando viene campaña atacan (y dicen) ‘¿Vieron? Nada más 10 días para inscribirse la gente’. Nosotros en Venezuela todos los días todos los venezolanos pueden hacer los cambios de domicilio, actualizar su registro electoral e incluso inscribirse, todos los días. En las oficinas regionales hay una máquina que está a disposición de todos los venezolanos para hacer esos procesos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Es una jornada especial. Sacamos otras máquinas y hacemos una jornada especial”, explicó a rectora.

De igual forma, señaló que “tenemos más de 300 puntos, los tenemos ubicados en las plazas, en las capitales de municipios, en algunas estaciones de metro donde hay más afluencia de personas, y además de ello, también tenemos en las oficinas regionales. Tenemos varios puntos para aquellas personas que quieran hacer su inscripción, o quieran cambiar su domicilio o actualizar sus datos”.

