D’Amelio: Que no estén VP ni PJ no significa que no hay partidos que puedan postular

ND / foto: @VTVcanal8 / 15 feb 2018.- Tania D’Amelio, rectora del CNE, enfatizó este jueves que existen partidos políticos que no están ligados al oficialismo que pueden postular candidatos a las elecciones presidenciales.

Durante el programa Encendidos, transmitido por VTV, señaló que “cuando uno habla del tema de la oposición pareciera que oposición son nada más cuatro organizaciones con fines políticos”.

Sin embargo, D’Amelio resaltó: “Ahorita hay aproximadamente más de 12 organizaciones con fines políticos, de las cuales allí en estos momentos pueden hacer su procedimiento de postulación”.

“Los que van a la auditoría son las organizaciones con fines políticos que están participando en el proceso, en principio. Porque si tú no estás participando en el proceso, no vas a hacer nada en las auditorías (…). En principio, ¿quién participa en las auditorías? Todas las organizaciones políticas que postularon y tienen interés sobre el proceso”, apuntó.

Partidos legalizados

Asimismo, D’Amelio destacó que “existen en este momento legalizados, legalmente constituidos, Copei, el MAS, Nuvipa, IPP, UPP 89, AD”.

“Aparte del Polo Patriótico también hay otras organizaciones que pueden postular que son de oposición, porque ciertamente no acompañan a los candidatos del Gran Polo Patriótico. Resaltamos eso porque pareciera que porque no están Voluntad Popular ni Primero Justicia ya aquí no hay organizaciones con fines políticos que puedan postular”, enfatizó la rectora del CNE.

Además, recordó que “en las municipales IPP postuló candidatos que eran de PJ y de VP, para nadie es un secreto (…). Aquí hay organizaciones con fines políticos que muy bien pueden postular candidatos a las presidenciales que no convergen y no son afines al GPP (…). Esos participarán en esas auditorías que, por cierto, tenemos más de 15 auditorías. Esto forma parte de la transparencia de nuestro proceso”.

Resolución de la ANC

Por otra parte, D’Amelio indicó que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una resolución “donde señala que todas aquellas organizaciones con fines políticos que no habían participado en las elecciones nacionales, regionales y municipales anteriores a las que corresponden en este momento, deberían ir a un proceso de renovación, donde estaban incluidas AD, el partido MUD, VP, PJ y Puente”.

“Puente y VP no solicitaron ir al proceso de renovación (…), ellos se autocancelaron, porque pudieron ir al proceso y no lo hicieron, y por eso salen esas dos organizaciones con fines políticos. Existe una decisión del TSJ en cuando a la MUD y quedan en la contienda de la renovación solamente dos organizaciones, es decir, solamente dos organizaciones iban a la renovación, que son AD y PJ”, explicó.

En su opinión, “a veces las organizaciones con fines políticos quieren endosarle al CNE sus debilidades y sus conflictos internos. El CNE no tiene culpa de que tú como organización la vez pasada pudiste lograr en un solo día cinco o siete estados, y en este proceso solamente lograste dos estados en dos días con las mismas máquinas, con el mismo personal, con los mismos puntos, con el mismo CNE”.

“PJ solamente tuvo dos estados en dos días y AD logró más de 15 estados también en dos días (…). El CNE toma la decisión, ya que son solo dos organizaciones nada más que iban al proceso de renovación, que los que tengan menos de cinco estados no iban al proceso de reparo”, sentenció.

