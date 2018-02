Consultores 30.11: No hay mecanismo para elegir al candidato de la MUD

Ronald Romero / 14 feb 2018. El director de la encuestadora Consultores 30.11, Germán Campos, aseguró este miércoles que la oposición no ha “encontrado el mecanismo” para elegir al candidato que se medirá con Maduro en las presidenciales.



“Pareciera que no hay candidato en la oposición, no ha aparecido y no hay un mecanismo para ponerse de acuerdo. Hay nombres que se han asomado pero evidentemente ésto refleja uno de los componentes básicos que se traduce en la desarticulación de liderazgo con los adversarios del Gobierno”, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

El analista indicó que “los procesos electorales se desarrollan con el proceso político. En este momento hay una situación económica complicada, pero sin entrar en el debate sobre el por qué, pues tiende a creerse que lo más probable que el presidente que vaya en esa condición es que no pudiera ser reelecto”.

Para finalizar, Germán Campos, agregó: “Todos sabíamos que en 2018 tendríamos elecciones presidenciales, pero además en los últimos meses este adelanto estuvo en la mesa de discusión. Es decir, a nadie agarra por sorpresa la decisión”.

El pasado 7 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que conforme con el documento rechazado por la Mesa de la Unidad Democrática en República Dominicana, la fecha de las elecciones presidenciales 2018 son convocadas para el 22 de abril.

Lucena énfasis en que el Poder Electoral ha de garantizar “como siempre” la transparencia y el juego limpio par los comicios que decidirán el futuro del país.

