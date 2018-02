Constituyente Requena: Oposición no quiere elecciones presidenciales

Jennifer Suárez / 5 feb 2018.- La constituyente, Gladys Requena, aseguró este lunes que las elecciones pautadas para el primer cuatrimestre del año se realizarán pese a la opinión de algunos dirigentes de la oposición.

“Existe una gran contradicción en la oposición del país, lo que parece es que no quieren que se realicen los comicios electorales anunciados. El oficialismo está listo para las elecciones”, expresó la partidaria oficialista a través de una entrevista para Noticiero Venevisión.

En este sentido, señaló que las condiciones para que se realicen dichas elecciones presidenciales “sí están dadas”. “Las condiciones de elecciones en Venezuela siempre han sido justas y de equidad. Cuando los resultados favorecen a la oposición, no dicen nada, pero cuando no, reclaman todo. Ellos mismos pidieron que se adelantaran las elecciones y ahí lo tienen”, dijo.

Recalcó que lo único que ha demostrado la oposición “es no tener una ruta clara. La tiene clara solo para la violencia, para la guarimba”.

Del mismo modo, se refirió a los partidos que resultaron ilegalizados –como el caso de Primero Justicia- que no cumplieron con el número de firmas para su validación.

“Los partidos políticos que no cumplen con los números que se solicita dentro de la Constitución deben validarse. El CNE no ilegalizó, fueron ellos mismos que no lograron el respaldo correspondiente para su validación”, explicó.

Requena también se refirió a las personas que actualmente se encuentran inhabilitadas, pues a su juicio éstas “son producto de irregularidades en la administración pública cuando estuvieron en los cargos de gobernadores, ministros, etc”.

Etiquetas: Constituyente | elecciones presidenciales | Gladys Requena