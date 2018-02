Codevida: Amenazan a pacientes renales para que dejen de protestar

ND / 2 feb. 2018.- La Organización no Gubernamental Codevida denunció a través de su cuenta de Twitter que la protesta que por segundo día mantienen los enfermos renales en Barquisimeto fue amenazada por personas en vehículos no identificados, que incluso llegaron a hacer disparos al aire.

La ONG señaló en varios tuits que la situación en la protesta de Barquisimeto se tornó muy tensa debido a las amenazas, y que la paciente renal Jacqueline Pérez ha recibido amenazas telefónicas para que “dejen de protestar”.

“Vehículo pasa por el frente de la protesta y disparan arma de fuego. No hay lesionados”, indicó Codevida en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, señaló la ONG: “Esta es la protesta que quieren dispersar. #Barquisimeto, solo exigen su derecho a la vida”.

Por segundo día, los pacientes renales tomaron las calles en diversas ciudades del país para protestar por la suspensión del servicio debido a la falta de insumos.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no entregó completos los kits de diálisis por una falla en la compra de los mismos, según explicaron informalmente a los pacientes.

Unas 16 mil personas se encuentran en riesgo de perder la vida debido a esta situación, ha afirmado Codevida.

Etiquetas: Codevida | crisis humanitaria en salud | Estado Lara