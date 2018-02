Claudio Fermín: No cuenten conmigo para darle seis años más a Maduro

ND / 8 feb 2018.- El precandidato opositor Claudio Fermín mantuvo este miércoles la necesidad de participar en las próximas elecciones presidenciales y de escoger al candidato opositor a través de primarias. Así lo dijo durante la presentación de su proyecto país en Valencia.

“El penoso resultado del diálogo pone en evidencia un escenario que hemos advertido desde hace tiempo: urgen unas primarias que fortalezcan a la oposición con candidatos que estemos dispuestos a recorrer el país y que estemos comprometidos con la idea de que el ganador será apoyado por el resto”.

A su juicio, en este escenario post – diálogo en República Dominicana, no se puede escoger candidatos por consenso ni desde Caracas. “Conmigo no cuenten para darle seis años más a Maduro. Si la MUD decide irse por el consenso castigarán al candidato pues no le habrían permitido a la ciudadanía expresarse de manera democrática. Entramos en un nuevo escenario en el cual la idea de un frente amplio sólo funcionará si generamos un clima de movilización y activación política ante las hipotéticas elecciones”.

Para el dirigente político, unas primarias generarían el ambiente necesario para que los venezolanos recuperen la fe en el liderazgo opositor. “Pedirle un voto a ciegas a los venezolanos es irresponsable. Por eso vuelvo a proponer unas primarias que nos permitan tener presencia en cada rincón del país para luego ir unidos en torno a una sola candidatura. Es el momento en que los venezolanos vuelvan a confiar en la democracia, que contrasten ideas y planes de gobierno y que sientan que pueden decidir sobre su futuro. Es urgente y es ahora”.

