Canciller Aljovín: Maduro debe asumir que no es bienvenido en Perú

ND / 18 feb 2018.- La canciller peruana, Cayetana Aljovín, insistió en que el Gobierno de su país tiene mecanismos para impedir el ingreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su territorio.

“Cuando a alguien se le dice que no es bienvenido, debe asumir que no es bienvenido. Estoy segura, así va a ocurrir”, enfatizó en declaraciones al diario La República.

Según comentó Aljovín, “todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas de diferente tipo cuando una persona no es bienvenida”.

Crisis humanitaria en Venezuela

Por otra parte, indicó que “lo que se ve es que Venezuela viene atravesando una crisis humanitaria sin precedentes. Miles de venezolanos salen del país, vemos ejecuciones extrajudiciales, instituciones maniatadas, un proceso electoral que no va a ser limpio”.

“Yo entrevisté a Hugo Chávez el 2004 y le decía que no era un demócrata, cuando muchos lo pasaban por agua tibia. Me respondió: “oye chica, cómo que no, si acá hay elecciones”. Que haya procesos electorales no significa que haya democracia, porque todos deben participar y en Venezuela hay presos políticos”, comentó la Canciller peruana.

El martes, al término de una reunión de los 14 países del Grupo de Lima, Aljovín pidió a Maduro que desistiera de acudir a la Cumbre de las Américas, pues su presencia ya no era “bienvenida” a raíz del adelanto de las elecciones presidenciales.

Tras esta decisión, Maduro aseguró: “Llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad”.

“Maduro ha dicho muchas cosas que no ha cumplido”, dijo la Canciller peruana en referencia a esas declaraciones.

La Cumbre de las Américas se desarrollará el 13 y 14 de abril en Lima.

vaya al foro

Etiquetas: canciller peruana | Cayetana Aljovín | Cumbre de las Américas | Nicolás Maduro | Perú