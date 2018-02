Cabello: Encuesta Encovi no es seria

ND / 26 feb 2018.- El constituyente y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, calificó como una “hipocresía” los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017, y aseguró que los problemas del país se deben al bloqueo y “guerra económica” por parte de Estados Unidos.

Tras la pregunta de un periodista, Cabello criticó la Encuesta Encovi 2017, realizada por tres universidades venezolanas, cuyos números reflejaron que en el 80 % de los hogares no se come de forma adecuada y más del 60% de los padres están dejando de comer o están acostándose con hambre para rendir los alimentos, y también el informe del Cendas que reveló que la Canasta Alimentaria Familiar superó los Bs. 24 millones en enero.

“¿Cuál de ellos ha pedido al mundo que no bloqueen a Venezuela, que le permitan al Gobierno de Venezuela comprar los alimentos y medicinas? ¿Alguno de ellos ha levantado la voz? No, porque ellos están metidos en la agenda. ¿El Cendas ha dicho en algún momento “no bloqueen la entrada de alimentos y de medicinas a Venezuela”? No”, manifestó.

Y agregó: “Es lo especulativo. Nosotros no negamos que hay problemas, nunca, sería irresponsable de nuestra parte negar los problemas que hay en la calle. Pero nosotros estamos aquí en este problema por culpa de un gran bloqueo internacional y una guerra económica”.

El primer vicepresidente del Psuv instó a las universidades a “hacer un estudio serio de verdad, sin manipulaciones, para ayudar al Gobierno; y que entre sus cosas hagan un comunicado, imagínate qué bonito sería, y le pidieran a Estados Unidos que cese el bloqueo, ¿por qué no lo hacen? ¿Les interesa a ellos ese 60% que, según ellos, se acuesta sin comer? No les importa”, apuntó.

Reiteró que “ojalá las universidades pidieran ante el mundo que cesara el bloqueo contra Venezuela” y, a su vez, señaló que “aquí hace 29 años estaban llenos los estantes, pero el pueblo no podía comprar nada, no había un Gobierno responsable que al menos se preocupara de llevarla a la gente la comida a sus casas”.

Una respuesta a la Unión Europea

El dirigente oficialista repudió además las recientes declaraciones de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien aseguró que “la UE está lista para tomar decisiones y reaccionar en función de la situación sobre el terreno”, refiriéndose al caso de Venezuela.

“Nosotros no nos metemos con nadie, queremos la paz. No hay nada que anhelemos con más clamor aquí en Venezuela que la paz de esta patria, que todos podamos vivir en tranquilidad, que podamos vivir en paz. Mucho de eso pasa por la injerencia extranjera en nuestro país y por quienes desde adentro de la patria solicitan, como no pueden derrotarnos ni en lo electoral ni en los debates de las ideas, que Venezuela sea invadida por fuerzas internacionales”, sostuvo.

Cabello aseveró que dirigentes de oposición como Julio Borges, Antonio Ledezma y Luis Florido piden “que bombardeen a Venezuela” desde afuera.

“Si ya nos han aplicado sanciones económicas, si ya hay bloqueo, si ya hubo sanciones a funcionarios ¿qué es lo que quieren? La invasión”, enfatizó.

Y acotó: “La Unión Europea por allá dice que va a seguir tomando sanciones contra Venezuela. Recordemos que la Unión Europea apoyó a Estados Unidos cuando invadió Irak bajo el argumento que había armas de destrucción masiva. 1 millón de muertos y después dijeron que no había armas de destrucción masiva. Recordemos lo que pasó en Libia, solo para robarse la plata de las reservas internacionales que tenía Libia en el mundo (…) O en Siria, ¿qué han hecho con Siria? Cada vez que Siria derrota todas las iniciativas del terrorismo, inmediatamente Estados Unidos le pone una bomba de oxigeno para que ellos sigan atacado ciudades. Así es la Unión Europea. Fue para allá Thomas Shannon a pedir sanciones e inmediatamente “yes sir”. Nosotros decimos: no, en Venezuela manda el pueblo, aquí en Venezuela no nos manda la Unión Europea”, sostuvo.

Elecciones legislativas

Por otro lado, Cabello habló sobre la propuesta que realizó ante la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones del Parlamento y realizarlas en conjunto con las presidenciales el 22 de abril.

“Nosotros propusimos que se adelantaran las elecciones de la Asamblea Nacional y se hicieran de manera conjunta con las elecciones presidenciales, pero ya el cronograma estaba mu adelantado. Fue un poco tardía la propuesta, pero en los próximos días se anunciarán las elecciones a la Asamblea Nacional y a los concejos municipales y a los consejos legislativos”, informó.

Etiquetas: Cabello | Encovi 2017