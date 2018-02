Britto García: Abstenerse sería desastroso para la oposición

ND / 25 feb 2018.- El escritor Luis Britto Garcia consideró que la oposición decide no participar en las elecciones porque “no tiene esperanza de triunfar”.

Así lo dijo en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿Habrá o no elecciones el 22 de abril?”, preguntó José Vicente Rangel.

Para Britto García, “evidentemente, sí (…). Contra las elecciones se ha hecho de todo. Guarimbas, terrorismo, golpes de Estado. Y siempre hay elecciones. No creo que esa regla se rompa”.

“Abstenerse sería desastroso para la oposición”

Por otra parte, Rangel preguntó: “¿Qué es lo que más influye hasta ahora en la política de la oposición con respecto a las elecciones?”.

“Es como una especie de desmoralización. La oposición a veces ha entrado en elecciones. Ha ganado gobernaciones, gobernaciones importantes, municipios, etc, pero muchas veces ha sido recalcitrante. Yo creo que esa recalcitrancia contra un sistema electoral que les ha otorgado poderes del Estado, es la falta de esperanza de triunfar”, expresó Britto García.

A su juicio, “rompen la mesa cuando sienten que van a perder el juego. Han llamado a la abstención desastrosamente. Una vez perdieron la AN porque se abstuvieron. Entonces, si ahora se les ocurre abstenerse de nuevo, sería desastroso para ellos, tendrían una doble derrota y por otro lado por sus propias culpas”.

“Si yo me rertiro del juego político, que en Venezuela fundamentalmente opera a través de elecciones, no puedo acusar a otro de que no estoy en el poder. De hecho, la oposición ha adquirido importantes parcelas de poder por la vía electoral. Hace poco ganó uno de los poderes del Estado. Entonces, es una cuestión suicida”, enfatizó el escritor.

Asimismo, Britto García agregó: “Es como alguien que va a un match deportivo y se retira. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Yo no tengo la menor esperanza de triunfar, sobre todo teniendo en cuenta de que el sistema electoral de Venezuela, lo dijo una vez Carter, es uno de los más perfectos o el más perfecto del mundo”.

Factores externos

Por otro lado, Rangel señaló: “Para mí es una oposición atípica, porque no tiene sentido de grandeza, porque cuando logra algún éxito (…) en lugar de perseverar le da una patada y se abraza a la violencia. ¿Por qué ocurre eso en ese sector del país?”.

“Tenemos una oposición de oro (…). Cuando se da el golpe de Estado contra Chávez (…) la oposición opera tan mal el poder y toma unas medidas tan absurdas que antes de 48 horas estaba de nuevo Chávez en el poder”, afirmó Britto García.

Comentó: “A mí me parece que lo que pasa es que parte de esa oposición está manejada por factores externos que no conocen la idiosincrasia de Venezuela y dan órdenes. De repente a alguien se le ocurre en Washington ‘bueno, absténganse’ sin conocer que es un sistema confiable, que se han obtenido parcelas de poder importantes gracias a él. Y entonces, un sector sigue ciegamente esos consejos sin ver que son suicidas”.

De igual forma, Rangel preguntó: “¿Crees que la responsabilidad recae en factores externos fundamentalmente?”.

“En gran parte (…). Hay una especie de complicidad, de connivencia entre una cosa y otra. Hay un camino lógico de participación abierto en Venezuela, son las elecciones, no está cerrado para nadie. Y entonces el que se niega a hacerlo está en su derecho, pero no puede reclamar que por no haber participado no mida su fuerza y no obtenga la cantidad de poder que el electorado acuerde”, insistió Britto García.

También resaltó que “aquí desde que tomó el poder el presidente Maduro ha habido una serie de intentonas, de toma del poder por la vía violenta, que han fracasado estruendosamente (…). Esa vía aparentemente está cerrada. ¿Por qué no intentar la otra que ha estado abierta desde siempre? ¿Quién ordena esas políticas suicidas? Quizás es una falta de inteligencia de la propia oposición pero yo creo que puede haber otros factores externos, que le dicen ‘tranca el juego’, de modo que no funcione el intercambio democrático, por lo menos porque una de las partes se ausenta”.

Situación económica

Adicionalmente, Rangel preguntó: “¿Qué efecto puede tener la situación económica sobre el proceso electoral?”.

“Ha tenido ya uno muy importante. Se ha acusado por diversas fuentes al bolivarianismo de que es un proceso clientelar, de que es un proceso populista (…). Resulta que no”, aseveró Britto García.

A su juicio, “estamos viviendo una situación sumamente dura, que se ha ido agravado en los últimos tiempos. Sin embargo, el pueblo le ha dado un respaldo electoral al bolivarianismo contundente y rotundo. Eso demuestra de una vez por todas que el bolivarianismo no es un proceso clientelar. Ha hecho cosas importantes por el pueblo”.

“No es un proceso en el cual se da una dádiva y se obtiene un voto. Mucha de la población venezolana está en una situación económica sumamente difícil (…). Sin embargo, en los últimos procesos electorales ha habido una votación indiscutible de respaldo al sistema político”, consideró el escritor.

Rangel preguntó: “¿Por qué?”.

“La oposición no ha logrado un discurso que suscite confianza en el electorado. Cuando hubo la victoria electoral, reconocida, en la AN, en realidad no fue que la oposición aumentó su caudal de votos, aumentaría como un 4 %. Simplemente hubo alguna gente que antes había votado por el bolivarianismo que se abstuvo, una especie de mensaje (…) pero no pasó a votar por la oposición”, explicó Britto García.

Resaltó que “en ese caso no hubo ni una ganancia de votos”.

“Sobre las elecciones futuras, uno podría mantener la fe de que el pueblo va a perdurar en esta conciencia política que lo ha llevado a favorecer al bolivarianismo, darle confianza aun en una situación económica tan difícil”, apuntó.

Oficialismo obtendrá un “gran respaldo”

Asimismo, Britto García señaló: “¿Cuál es el riesgo de unas elecciones en las cuales el adversario no concurre? ¿Cómo le va a ganar electoralmente la oposición unas elecciones al bolivarianismo no yendo a esas elecciones? De alguna forma le han entregado el triunfo al bolivarianismo en bandeja de plata”.

“La incógnita sobre las próximas elecciones es menor porque al no haber una oposición que represente una alternativa para el votante, es muy probable desde luego que el bolivarianismo vuelva a obtener un gran respaldo. Y que en caso de que no sea un respaldo avasallador, ese respaldo sea válido para conservar el poder”, acotó.

También consideró que “se ha empleado la mayor dureza contra Venezuela”.

Sin embargo, dijo, “Chávez inició una diplomacia sumamente inteligente, multipolar, creó toda una cantidad de organismos internacionales (…). Eso nos ha salvado de condenatorias en una cantidad de oportunidades. La oposición ha hecho lo posible porque Venezuela sea condenada en los organismos internacionales y siempre hay un grupo de países que nos salva de esa condenatoria”.

“Es probable que gracias a esa inteligente política exterior del bolivarianismo no haya una invasión declarada, por lo menos el imperio. Eso contaría con un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es probable que Rusia y China vetaran una intervención abierta”, explicó Britto García.

A pesar de ello, “eso no nos salva de una intervención disimulada en el orden interno, lo que llaman una guerra de cuarta generación, las guarimbas o una intervención que se declare, que aparente ser un movimiento venezolano (…). Ahí no nos va a salvar el escenario internacional”.

El petro

Por otro lado, Britto García se refirió al petro, “una ofensiva ya lanzada. Eso no lo va a detener nadie”.

Sin embargo, comentó que “es oportuno tener algunas precauciones con relación al petro. Puede ser una cosa extraordinaria pero también tiene algunos peligros”.

“Es un medio de pago lanzado, pero habría algunos problemas. Primero, el petro es de hecho una operación de crédito público. El Estado está emitiendo un título virual, respaldado con un pago a futuro de barriles de petróleo o su equivalente”.

Además, resaltó que “el petro es la emisión de un signo monetario, eso debería estar bajo control del BCV, según la Constitución actual que todavía esta vigente”.

También señaló que “el petro, al implicar una entrega de barriles de petróleo, prácticamente es comprometer reservas petroleras de Venezuela. Afortunadamente, la emisión va a ser por un sector limitado, pero podría ser que nuestra riqueza de hidrocarburos quedara en manos de inversionistas extranjeros, que uno no sabe quiénes son, y que además podrían conjurarse para reclamarla toda de un solo golpe”.

“Por otro lado, el petro siendo un título con relación a un valor, aunque esté anclado artificalmente, puede ser objeto de manipulaciones”, advirtió Britto García.

