Borges: No vamos a dar nuestro brazo a torcer

ND / 7 feb 2018.- El diputado Julio Borges aseguró este miércoles que la oposición no puede avalar con su participación unas elecciones presidenciales donde no haya garantías electorales. Así lo dijo en el programa de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Borges agregó que tiene esperanza que en República Dominicana “se concreten” las exigencias de la oposición venezolana de cara al proceso de diálogo. “Si no, en pocas horas todos los documentos desde que comenzó este proceso el público los conocerá y verá claramente cuál ha sido la discusión y la lucha que nosotros queremos para que Venezuela pueda tener una solución”, resaltó el parlamentario.

“No le vamos a dar legitimidad al Gobierno”

Asimismo, Borges apuntó que “el Gobierno necesita como sea un acuerdo que le dé legitimidad. Y nosotros no le vamos a dar al Gobierno esa legitimidad que necesitan a costa de quitarles la democracia a los venezolanos”.

“Quieren demostrarle al mundo que estas elecciones que quieren hacer son legales, son constitucionales, son limpias. Nosotros nunca vamos a permitir que algo que no está en la Ley ni en la Constitución, no vamos a permitir que el Gobierno pueda mostrar una cara que no es”, afirmó.

A su juicio, “están sentados acá y van a sentarse de nuevo en teoría porque ellos necesitan y saben que todo lo que están haciendo es absolutamente desconocido por el mundo entero”.

“Hasta que esto no tenga verdadera justicia, equilibrio, derechos, garantías, nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer”, expresó Borges. “Nunca vamos a hacer algo que signifique quitarles derechos a los venezolanos”.

Ultimátum para un acuerdo

Por otra parte, César Miguel Rondón preguntó: “Esta larga telenovela de las reuniones en Santo Domingo tiene que llegar en algún momento a algún final (…). ¿Este asunto dominicano cuándo termina? ¿Y una vez terminado qué pasa?”.

“Lo lógico y lo ideal es que esto termine cuando tengamos todas las condiciones, todos los derechos, toda la concreción de lo que significan los diferentes temas en ageda”, respondió.

De acuerdo a Borges, “el Gobierno sabe que cada día que pasa le cuesta absolutamente seguir en el poder y estoy seguro que más que un ultimátum el Gobierno está absolutamente desbocado en ver cómo terminan las cosas de cualquier manera. Y por eso más que un ultimátum a nosotros, el Gobierno lo que está es precipitando todo y podría ser hoy el día final porque el Gobierno quiere seguir adelante a cualquier precio con lo que se ha planteado, con unas elecciones y con un proceso que el mundo entero, no solamente Venezuela, está desconociendo en este momento”.

Oposición no avalará unas presidenciales “sin garantías”

Adicionalmente, Rondón preguntó: “Si se desconoce tal como lo afirmas, ¿los principales partidos irían a este proceso electoral?”.

“Estamos en un momento en el cual estamos en la lucha por esas condiciones concretas, confiables para todo el país. Por supuesto, si el Gobierno lo que hace es despreciar esos derechos, y seguir adelante con una elección absoutamente improvisada y sin garantías, dudo que nosotros podamos avalar eso participando pasivamente”, enfatizó Borges.

César Miguel Rondón agregó: “¿Qué quedaría entonces?”.

“Lo que tenemos ahorita como reto es convocar a toda la sociedad venezolana a crear un gran frente de lucha por los derechos políticos, los derechos electorales y los derechos humanos (…). Nadie quiere ser parte de un proceso que sea una farsa”, dijo.

Asimismo, Rondón preguntó: “¿Entonces Nicolás Maduro se lanzaría él solo con alguno que otro candidato de comparsa?”.

“Esa es una posibilidad que hoy está abierta y esta lucha que estamos dando es para que podamos tener las garantías de competir con una verdadera elección”, sentenció.

Etiquetas: César Miguel Rondón | diálogo | elecciones presidenciales | Julio Borges