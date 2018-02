Bomberos de Anzoátegui protestaron por bajos salarios y falta de implementos

ND / foto: El Tiempo / 22 feb 2018.-Los Bomberos de Anzoátegui reclamaron este jueves por el bajo salario que devengan y la falta de implementos para cumplir su trabajo, reportó el diario El Tiempo. La protesta se registró en el cuartel general ubicado en Barcelona, piden dotación de uniformes, reparación de flota automotora y ajuste de beneficios salariales.

Gerardo López, capitán de la institución, dijo al medio de comunicación del oriente del país que la autoridad única del ente, Aníbal Millán, no atiende sus demandas, “no busca solucionar los problemas del parque automotor”.

“Nosotros no podemos atender a la comunidad como merece porque simplemente no tenemos equipos de ninguna especie. Los vehículos están parados por repuestos, el carro escalera que tenemos se dañó y lo dejaron así y desde hace tres años no tenemos una dotación seria de implementos”, señaló.

López refirió que ellos dependen de la Gobernación del estado y esperan un ajuste del salario que ronda los Bs 320 mil.

“Apenas hay 231 bomberos en el estado y ese número puede bajar por la deserción de personal”, señaló.

