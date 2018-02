Benjamín Scharifker: Lo que tenemos en las universidades es un desierto

ND / 28 feb 2018.- Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana, calificó este miércoles como “triste” la situación en las universidades. De esa manera se refirió al éxodo de estudiantes y profesores.

“¿Queda desierto el porvenir?”, preguntó César Miguel Rondón durante su programa radial en Circuito Éxitos.

Para Scharifker, los datos divulgados por la Encovi “muestran una realidad que para nosotros que hacemos vida en las universidades es terrible, es triste”.

“Hemos tenido por un número de años, cinco años aproximadamente, un poquito más tal vez, un éxodo continuo de profesores, en donde las casas de estudio han ido perdiendo el capital más importante que tenemos, que es el intelectual, que es el conocimiento, la experiencia, que tienen los docentes, los investigadores que hacen vida en las universidades”, explicó.

Agregó que “lo que ha venido ocurriendo es que las condiciones laborales se han deteriorado tanto, la dotación de los laboratorios se ha hecho tan precaria, la ausencia de materiales bibliográficos en las bibliotecas ha sido tan absoluta, y los profesores se han visto obligados a irse a otros países para poder continuar con sus carreras”.

Expresó que aunque algunos profesores “se han ido a los países del primer mundo”, hay otros que han escogido “Colombia, se han ido a Brasil, se han ido a Ecuador”.

Éxodo estudiantil

Por otro lado, de acuerdo a Scharifker, “los estudiantes también encuentran entonces que ya no consiguen en las universidades los lugares que están buscando para su formación, su crecimiento, y están dejando de ir a las universidades. Pero no solamente por la falta de profesores, sino por las razones por las cuales los profesores no están. No tenemos comedores en las universidades, no tenemos servicio de transporte”.

“En ciertas disciplinas es un desierto ahora lo que nosotros tenemos en las univerisdades”, lamentó.

Resaltó que “la deserción hay que verla universidad por universidad porque son realidades distintas (…). Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, el número de alumnos de pregrado se ha mantenido constante en los últimos años. Del año 2010 hasta la actualidad el número aproximadamente es constante. Eso no quierte decir que hay deserción estudiantil. Hay deserción estudiantil pero es compensada por nuevos estudiantes”.

“Tenemos un poquito más de 20 % de nuestros estudiantes con becas completas o con ayudas financieras para poder financiar sus estudios (…). Además, han ingresado muchos estudiantes que se transfieren de las universidades públicas (…), fundamentalmente a estudiar Ingeniería”, explicó el rector.

Sin embargo, dijo, “solamente la mitad de los estudiantes que ingresa a la universidad egresa de la universidad”. Detalló que la mayoría de los que no egresan, “se transfieren a universidades en el exterior (…). No hemos podido sostener la tasa de ingresos”.

En su opinión, “en Venezuela estamos perdiendo una grandísima oportunidad (…). Esas personas en edad activa en masa están saliendo del país. Tenemos que originar condiciones para que vuelvan”.

Manifestó que “la crisis que estamos viviendo es transitoria”.

