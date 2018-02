“Beneficios” y porque si no, “tú sabes…”: razones para sacarse el carnet del Psuv

ND / foto ReporteYa / 17 feb 2018.- Una reportera de Venezolana de Televisión entrevistó en una plaza de Vargas a varias personas que esperaban sacarse el carnet del Psuv. Entre ellas se encontraban tres militantes, que uno detrás del otro, dijeron que el carnet del Psuv otorgaba beneficios y la última recordó que quien no lo saque, “tú sabes…”.

Para no enfocarse en la identidad los tres personas, al menos en ND, hemos optado por no escribir el apellido ni publicar el video. A continuación lo que dijeron:

Primer entrevistado: “Mi nombre es Federico L. El proceso ha estado un poquito lento ya que empezó un poquito tarde, pero bueno, está avanzando… que lo saquen (el carnet), que tengan tiempo de sacarlo porque esto es un beneficio para nosotros”. Y ante una pregunta de cuáles son las ventajas que da el carnet del Psuv, L. respondió: “bueno, qué le puedo decir…”.

“Son partes de las palabras del pueblo venezolanos que se encuentran en este lugar”, cerró la reportera.

Segundo entrevistado: “Yo me llamo José Alfredo P., y en realidad la jornada de carnet está muy bien porque es beneficio para el pueblo venezolano. Nosotros, en realidad, nos estamos organizando de una manera, en verdad, como se dice, buscando la manera de los beneficios para el pueblo”.

“Son palabras del pueblo venezolano”, insistió la reportera, cometiendo el error de generalización al considerar que la opinión de uno es la opinión de la mayoría.

Tercer entrevistado: “Yo me llamo Teresa V. Bueno, yo les digo a los venezolanos que vengan a tener su carnet porque el que no tenga carnet, tú sabes… El proceso va muy bien. Lo que pasa es que la gente quiere tener su carnet lo más rápido posible”.

Etiquetas: carnet | Psuv