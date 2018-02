Aveledo: Hay que cambiar al arbitro electoral para que hayan garantías

Ronald Romero / 28 feb 2018.- El exsecretario de la Mesa de la Unidad Demcrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró este miércoles que la situación que vive el país “es inaguantable” y exigió al Gobierno de Nicolás Maduro a cambiar la rirectiva del Consejo Nacional Electoral.

“La situación que estamos viviendo es inaguantable. Todo esto es culpa de las políticas del gobierno, y obliga a la MUD a exigir una elección verdadera, que cumpla los criterios internacionales”, señaló en una entrevista transmitida por Vpitv.

Lea mas: La MUD pone cinco condiciones “no negociables” para participar

El dirigente de la oposición agregó: “Mientras no se cumplan esas garantías, la comunidad internacional no va a reconocer los resultados de las elecciones. Por eso la MUD no participará. Lo primero que debe cambiar es que el árbitro electoral se comporte como tal, y no como un apéndice del gobierno. También debe abrirse con tiempo el Registro Electoral”.

“La hipotética nueva fecha de las elecciones tiene que permitir que las garantías quepan, no es solo mover la fecha por moverla. La idea es que haya tiempo de hacer todos los preparativos”, apuntó.

Ramón Guillermo Aveledo se refirió a los encuentros que sostuvieron los funcionarios del Gobiernos con algunos sectores de la oposición. “Quienes dicen que en República Dominicana hubo acuerdo, son los mismos que dicen que en Venezuela no hay crisis de ningún tipo, ni hay escasez de nada”.

Para finalizar, lamentó la candidatura de Henri Falcón. “Es muy triste ese hecho. No por eso se divide la Unidad Nacional, pero con esto él se separa de la misma. Se nota que Henri Falcón tiene una visión inmediatista, y eso está mal. Lo que está en juego es el país, no es poca cosa. No puede prestarse a algo que se sabe que es una farsa”.

vaya al foro

Etiquetas: Aveledo | elecciones | MUD