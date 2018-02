Aristeguieta Gramcko: Propongo no votar en esa farsa de las presidenciales

ND / 5 feb 2018.- El dirigente político Enrique Aristeguieta Gramcko precisó que cuando fue trasladado a tribunales, luego de su arresto, la Fiscal del Ministerio Público se abstuvo de formular cargos en su contra debido a que el expediente no mostraba pruebas suficientes de lo que se le acusaba. Asimismo hizo un llamado a no votar en las próximas elecciones presidenciales.

“Luego de la arbitraria detención de la que fuera objeto la madrugada del pasado 2 de febrero, quiero expresar mis más sinceras palabras de agradecimiento a todos quienes con su protesta dentro y fuera del país hicieron posible mi liberación, a las tantas personalidades que abogaron por mí”, dijo Aristeguieta Gramcko al comienzo de la rueda de prensa.

Y siguió: “Durante las horas que permanecí secuestrado mucho pensé y reflexioné sobre el drama venezolano; el nuestro, el de todos (…) La liberación de Venezuela está cerca. Queridos compatriotas, les quiero revelar que mientras estuve en las entrañas del Helicoide y en el Palacio de Justicia palpé lo que sienten en su corazón algunos funcionarios policiales que rechazan estas prácticas totalitarias, ellos también quieren un cambio”.

Aristeguieta Gramcko explicó que durante el momento de lo que calificó como su “secuestro” preguntó a los funcionarios que entraron a su casa si estaban conscientes de que lo estaban apresando sin una orden de captura.

“Fui llevado a la sede del Sebín. Allí me tomaron unas declaraciones iniciales, que por cierto fue una grabación con una serie de preguntas bastante insulsas (…) Más adelante en el transcurso del día me tomaron una declaración escrita. Cuando me fueron a poner el documento para que lo firmara y estampara las huellas, les dije que yo no sabía en calidad de qué me tenían allí ni me habían interrogado; si era como imputado de algo o era en calidad de testigo. Entonces como yo me negaba buscaron un funcionario de más jerarquía. Bajó un comisario que debo reconocer que con bastante cordialidad habló conmigo y me explicó que me estaban abriendo un sumario por instigación al odio”, enfatizó.

El dirigente de Gana destacó que “la Fiscal del Ministerio Público leyó un escrito en el cual en dos palabras decía que ese expediente no comprobaba nada de lo que pretendían y, en consecuencia, ella se abstenía de formularme cargo y pedía que se me diera libertad plena”.

Finalmente, instó a los venezolanos a abstenerse de votar en las elecciones. “El liderazgo político que promueve el cambio tiene la obligación de buscar una solución para todos, incluso para los chavistas que no han cometido delitos. Pero la solución no está en un diálogo hipócrita ni en unas elecciones trampeadas. La verdadera respuesta existe en lograr un gran consenso nacional, una verdadera unidad que promueve una transición de manera pacifica, democrática y constitucional, más no necesariamente electoral, al menos por ahora, hasta que se logre depurar y reestructurar las instituciones”.

